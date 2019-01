«Aufgrund der uns vorliegenden Informationen stellen wir fest, dass zwischen den SBB und dem Hersteller der Flirt-Fahrzeuge, der Stadler AG, weder hinsichtlich der Ursachen der Korrosionsschäden noch bezüglich den nötigen Sanierungsmassnahmen Einigkeit besteht.»

Das steht laut einem Bericht des «Sonntagsblick» in einem Schreiben des Bundeamtes für Verkehr. Der Brief ging an die SBB und dreht sich um einen Zwist, der zwischen den Bundesbahnen und dem Thurgauer Schienenfahrzeugbauer Stadler ausgebrochen ist.

«Völlig unbedenklich»

Kern der Auseinandersetzung sind laut dem Bericht Korrosionsschäden, die in den Böden von Zügen festgestellt worden sind. Betroffen sein soll ein Teil der über 140 Flirt-Regionalzüge, welche Stadler in den vergangenen 15 Jahren an die SBB geliefert hat. Stadler-Sprecherin Marina Winder lässt sich im Artikel wie folgt zitieren: