Bei Reisegeschwindigkeit vermisst die Technik der Firma Infotrans aus dem russischen Samara die Gleise und das Schienenprofil, wie die Zentralbahn am Donnerstag bei der Präsentation der Technologie in Luzern erklärte. Sechs Lasersensoren liefern alle 25 Zentimeter Daten.

Damit erhält die Bahn die Qualitätsmerkmale der Fahrbahn und kann Abweichungen feststellen und lokalisieren. Das hilft einerseits bei allfälligen Reparaturen. Anderseits lässt sich dadurch der Fahrbahnzustand prognostizieren. Unterhalt und Erneuerungen können somit präziser, effektiver und effizienter angegangen werden.

Bisher geschah die Überprüfung einerseits durch eine visuelle Kontrolle des Unterhaltspersonals und anderseits einmal jährlich durch eine Installation auf einem Gleisbaufahrzeug.

Zwei Sitzplätze weniger

Das neue Projekt kostet 650'000 Franken. Die Sensoren an der Unterseite des Zugs übermitteln ihre Messdaten direkt in einen im Zug eingebauten, mannshohen Technikkasten. Dafür mussten zwei Sitzplätze weichen. Per Mobilfunk gelangen die Daten zur Aufbereitung und Analyse nach Stansstad.

Infotrans wurde 1990 in Samara gegründet und beschäftigt heute rund 500 Mitarbeitende. Die Firma hat eine Niederlassung in Brunnen SZ. 2015 schloss Infotrans mit den SBB einen Vertrag ab für die Lieferung eines Diagnosefahrzeuges basierend auf dem EuroCity-Wagen.