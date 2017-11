2,2 Prozent Wachstum hat die Eurozone zehn Jahren lang nicht mehr geschafft. Doch gemäss einer Prognose der Europäischen Kommission von dieser Woche wird ihr dies 2017 gelingen. Es ist ein weiteres Signal: Die Eurozone erholt sich, die Europäische Zentralbank kann ihre Unterstützung bald zurücknehmen. Den Anfang hat sie schon Ende Oktober gemacht.

Diese geldpolitische Wende in Europa schafft Spielraum für die Schweizerische Nationalbank (SNB). Eine erste Erhöhung der Leitzinsen erwartet die Schweizer Grossbank UBS für Ende 2018. Die Hypozinsen werden jedoch bereits vorher ansteigen. Entsprechende Vorlaufindikatoren haben sich bereits deutlich von den Tiefstwerten von Mitte 2016 abgesetzt.

Derweil zeigt ein bislang wenig beachteter Rekordwert im aktuellen SNB-Finanzstabilitätsbericht: Eine Zinswende würde den Schweizer Immobilienmarkt gehörig durchrütteln. Die Banken halten sich gemäss SNB je länger, je weniger an Standards, die eine Überhitzung vermeiden sollen.

Risikobereitschaft steigt

Die SNB erfasst seit 2011 mithilfe einer Umfrage, ob sich die Banken bei der Vergabe von Hypotheken an die Tragbarkeitsstandards halten. Diese Standards, die sich die Banken intern selber vorgeben, schreiben etwa vor: Ein Kunde darf nicht mehr als einen Drittel seines Bruttoeinkommens aufwenden, wenn der Zinssatz auf seine Hypothek bei fünf Prozent läge.

Gegen diese Ein-Drittel-Regel verstossen die Banken zunehmend, wie die Umfrage der Nationalbank zeigt. Oder, wie es die SNB schreibt, sie vergeben zunehmend Hypotheken mit «ausgereizter» Tragbarkeit. 2016 kamen solche Hypotheken auf einen Anteil von 46 Prozent unter allen neu vergebenen oder refinanzierten Hypotheken – ein neuer Höchststand.

Das wirft Fragen auf. Eine Lockerung ihrer internen Vergabestandards hätten die Banken nicht kommuniziert, schreibt die SNB. Daher erklärt sie sich den Höchststand mit einer «grosszügigeren» Anwendung der Tragbarkeitsrichtlinien. Dies sei ein Zeichen dafür, dass die Banken «ihre Risikobereitschaft bei der Hypothekarkreditvergabe langsam, aber stetig erhöhen».

Rund drei Viertel der ausstehenden Hypotheken wären innert fünf Jahren von höheren Zinsen betroffen; ein Drittel innert eines Jahres. Auch das Rechnen mit Fünf-Prozent-Zins hält die SNB für angemessen – und nicht für ein Überbleibsel aus früheren Tagen, wie manche Bank suggeriert. Vor der aktuellen Tiefzinsphase sei der Hypozins zwischen 1960 und 2008 durchschnittlich bei knapp 5 Prozent gelegen.

Doch in der Finanzbranche werden die SNB-Zahlen angezweifelt, sie würden die Probleme überzeichnen. Diese Kritik kennt Christian Meier, dessen «Risk Consulting Group» im Kreditgeschäft rund 30 Banken berät. «Die SNB berücksichtigt zum Beispiel nicht, ob 3.-Säule-Gelder verpfändet sind, wenn sie berechnet, wie viel von Hypotheken schon amortisiert ist.» Dadurch würden tatsächlich zu viele fragwürdige Hypotheken ausgewiesen.

Dennoch warne die SNB zu Recht, sagt Meier. Auch sein Unternehmen komme mit einer eigenen Umfrage zum Schluss, dass die Ein-Drittel-Regel bei 25 bis 30 Prozent aller Neugeschäfte nicht eingehalten werde. «Auch das ist beunruhigend viel. Es hat schon oft zu Krisen geführt, wenn die Banken zu grosszügig Kredite vergeben.»

Da spiele es keine Rolle, wenn die SNB-Statistik nicht ganz richtig sei. «Zumal es ja nicht die einzige Statistik ist, die zu denken gibt.» So sind die Hypotheken seit 2000 fast doppelt so stark gewachsen wie die Wirtschaft. Überproportional gestiegen sind auch die Preise von Wohneigentum, insbesondere Stockwerkeigentum. «Auch wenn sich der Hypothekenmarkt zuletzt etwas abgekühlt hat – wir sind klar in einer Phase der Überhitzung.»

Die Behörde für Finanzmarktaufsicht Finma pocht darauf, dass die Tragbarkeitsstandards eingehalten werden. Ein Sprecher sagt auf Anfrage: «Ein Wachstum zulasten einer nachhaltigen Kreditvergabepraxis ist gefährlich – für die Kunden wie für die Banken.» Ein generelles Urteil über die Hypothekarvergabe aller Banken sei indessen nicht möglich. «Das Geschäft wird bis heute sehr unterschiedlich gehandhabt: von konservativ bis sportlich.»

Sportliche Kreditvergabe

Bei einzelnen Banken habe die Finma zuletzt genauer hinschauen müssen. «Wir stellten vermehrt ‹exception to policy›-Geschäfte fest.» Dabei werden auch dann Hypotheken vergeben, wenn Tragbarkeitsstandards verletzt sind. Die Banken deklarieren dies als Ausnahme und müssen es der Finma begründen können.

Für Donato Scognamiglio, Chef des Immobilienberaters Iazi, widerspiegeln die SNB-Zahlen einen fundamentalen Trend. «Immobilienpreise und Löhne haben sich auseinanderentwickelt: Die Immobilienpreise haben seit 2000 um 70 Prozent zugenommen, die Löhne hingegen nur um 15 Prozent.» Durch dieses Auseinandergehen würden automatisch mehr Banken an die Grenzen der Tragbarkeitsstandards stossen.

Damit haben viele Banken zu kämpfen. Ihre Margen sind dahingeschwunden, was sie über ein Wachstum ihrer Hypothekenvergabe wettmachen wollen. «Also wird der Wettbewerb schärfer und die Banken versuchen, Kunden über neue Kanäle zu gewinnen, etwa über Online-Hypotheken», sagt Scognamiglio und mahnt gleichzeitig: «Die Banken müssen ihre Wachstumsprobleme lösen, indem sie Innovationen bringen und ihre Kosten senken; nicht, indem sie bewährte Tragbarkeitsstandards überschreiten.»