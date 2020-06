Raiffeisen investiert über 500 Millionen in Umsetzung von neuer Strategie

(dpo) Raiffeisen konnte im Geschäftsjahr 2019 seinen Gewinn zwar steigern, aber der Gesamtertrag ging leicht zurück. Vor allem verringert sich zunehmend die Rentabilität im Kerngeschäft der Bankengruppe, der Finanzierung von Wohneigentum. Mit der vom Verwaltungsrat verabschiedeten Strategie «Raiffeisen 2025» sollen nun Effizienzgewinne und zusätzliche Erträge von jährlich rund 500 Millionen Franken generiert werden, wie Raiffeisen am Samstag in einer Videokonferenz mitteilte.

In die Umsetzung der Gruppenstrategie investiert Raiffeisen 550 Millionen Franken während der nächsten fünf Jahre. Die Strategie wurde innerhalb der Bankengruppe in einem partizipativen Prozess erarbeitet, mit der sich Raiffeisen auf ihre genossenschaftlichen Werte zurückbesinnen will.

Umsetzung der Geschäftsstrategie per Januar 2021

Gemäss der verabschiedeten Strategie will Raiffeisen sich zum zentralen Lösungsanbieter für privates Wohneigentum entwickeln indem sie Kunden künftig einen Full-Service anbietet - von der Beratung beim Kauf einer Immobilie über die Finanzierung bis hin zur Bewirtschaftung und Umnutzung.

Im Anlage- und Vorsorgegeschäft wolle sich Raiffeisen vermehrt darauf konzentrieren, Kunden mit kleinem oder mittlerem Vermögen durch einfache Lösungen zu unterstützen. Darüber hinaus sollen durch die Standardisierung und Digitalisierung von Prozessen weitere Effizienzgewinne erzielt werden, so die Bankengruppe.

Wie der Verwaltungsratspräsident Guy Lachappelle an der Medienkonferenz ausführte, werde die Umsetzung der Strategie «Raiffeisen 2025» ab dem 1. Januar 2021 beginnen.