Der Schweizer Crowdfunding-Markt befindet sich weiterhin im Aufwind. Dies zeigt der neuste Crowdfunding-Monitor der Hochschule Luzern. 516,6 Millionen Franken wurden letztes Jahr über Crowdfunding-Plattformen vermittelt. Das Volumen ist damit im Vergleich zum Vorjahr noch einmal um 38 Prozent angestiegen (siehe Grafik). Bereits in den Jahren zuvor war der Markt stark gewachsen. Allerdings hatte der Sektor mit einem Plus von 192 Prozent vor einem Jahr noch stärker zugelegt. Seit der Entstehung von Crowdfunding in der Schweiz wurden über diese alternative Finanzierungsform Projekte im Umfang von knapp 1,1 Milliarden Franken finanziert, wie die Hochschule Luzern vorrechnet.