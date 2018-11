Alles neu macht der Schneider: Beim Nahrungsmittelgiganten Nestlé weht ein neuer Wind, seit der Deutsch-Amerikaner Mark Schneider den Chefposten Anfang 2017 übernommen hat. Dies, nach eher gemächlichen Jahren unter seinem Vorgänger Paul Bulcke. Vor allem in der Schweiz häuften sich nach Schneiders Amtsantritt die Hiobsbotschaften: Streichung von regionalen Kulturgeldern; Abbau von bis zu 500 IT-Stellen; Schliessung der Spirig-Fabrik in Egerkingen SO und Verlagerung der 190 Jobs ins Ausland. Der 53-Jährige ist daran, die Kosten und vor allem das angestaubte Portfolio zu durchleuchten. Bereits verkauft hat Schneider die US-Süsswarensparte an den italienischen Konkurrenten Ferrero für rund 2,8 Milliarden Dollar, das Lebensversicherungsgeschäft Gerber Life sowie die Hautpflegesparte mit einem Umsatz von 2,7 Milliarden Franken. Und so stellt sich die Frage: Wer folgt als Nächstes? Was modern, gesund daherkommt, hat gute Karten, weiterhin Teil von Schneiders Strategie zu sein. Alles andere dürfte es langfristig schwierig haben, Teil von Nestlé zu bleiben. In letztere Kategorie könnte demnach auch just eine von Nestlés traditionsreichsten Marken fallen: Thomy, der Senf- und Mayonnaise-Produzent mit Sitz in Basel.

Laut Andreas von Arx, Analyst beim Finanzhaus Baader Helvea, dürfte Thomy rund ein Prozent der Nestlé-Umsätze ausmachen, wie die deutsche «Lebensmittelzeitung» kürzlich schrieb. Demnach hat Nestlé Investmentbanker in die Zentrale nach Vevey eingeladen, um mit ihnen die Portfoliostrategie zu besprechen. Auf der Liste der potenziellen Verkaufskandidaten stehe auch Thomy – nebst dem europäischen Süsswarengeschäft und der deutschen Wurstmarke Herta. Laut dem Branchenblatt haben bereits Beteiligungsgesellschaften einen Blick auf Thomy geworfen – eine der bekanntesten und beliebtesten Marken im Schweizer Detailhandel (siehe Box).

Start vor 111 Jahren 1907 begann Fritz Thomi-Schaad damit, Senf in der Schweiz zu verkaufen – damals noch aus Steingut-Töpfen. 1934 dann die grosse Innovation: Senf in Tuben, eine bis dahin ungenutzte Verpackungsart für Lebensmittel. Im selben Jahr wurde aus dem «i» ein «y» in der Marke, um die Produkte international besser vermarkten zu können. 1951 wurde das Portfolio durch Mayonnaise erweitert – es war die erste industriell produzierte Mayonnaise Europas überhaupt. Seit 1971 gehört die Firma zu Nestlé. Laut eigenen Angaben kennen 98 Prozent der Schweizer die Marke Thomy. Im Kerngeschäft mit Senf und Mayonnaise erreicht sie einen Marktanteil von über 65 Prozent – bei Mayonnaise sogar über 80 Prozent. (BWE)

Schweiz-Chefin drückt auf Tube Jean-Philippe Bertschy, Analyst der Bank Vontobel, glaubt zwar, dass aufgrund der Grösse vorerst andere Nestlé-Sparten im Visier sind, wie die Fleischmarke Herta oder das Eiscrème-Geschäft in den USA. Doch auch er hält eine Abspaltung von Thomy für möglich. «Denn Mayonnaise passt nicht unbedingt zur Strategie Nutrition, Health und Wellness von Nestlé.» Tatsächlich enthalten 100 Gramm der klassischen Thomy-Mayonnaise à la Française 739 Kilokalorien (kcal) und 81 Gramm Fett. Die neue Nestlé-Schweiz-Chefin, die Französin Muriel Lienau, bewirbt derzeit Thomy in den Regalen der Detailhändler stark und hat 24 Innovationen lanciert, um der Marke einen moderneren Anstrich zu geben. Dazu gehören Produkte wie «Maroccan Tajine Sauce», «Caribbean Dip» oder «Senf mit Ingwer». Mehr Investitionen, obwohl die Marke verkauft werden soll? Das muss kein Widerspruch sein. Nestlé könnte versuchen, Thomy für potenzielle Investoren so attraktiv wie möglich zu machen, um einen höheren Verkaufspreis zu erzielen. Für die Nestlé-Tochtergesellschaft wäre es der härteste Schlag nach zwei Rückschlägen in letzter Zeit. So waren deren Mayonnaise-Tuben kürzlich Opfer des Streits zwischen Nestlé und Coop. Die Detailhändlerin griff Anfang Jahr zur drastischen Massnahme in den Preisverhandlungen mit den Waadtländern und warf die Nestlé-Produkte zwischenzeitlich aus den Regalen.