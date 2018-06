Die Postfinance baut bis zu 500 Vollzeitstellen bis 2020 ab. Damit will die Bank der Post der Margenerosion und dem Rückgang der Erträge entgegenwirken. Von den 500 Stellen könnten bis zu zwei Drittel über die natürliche Fluktuation aufgefangen werden, teilte die Postfinance am Dienstag in einem Communiqué mit.

Update folgt...