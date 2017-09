Die Besonderheit des Elektro-Fahrzeugs Cristal des französischen Herstellers Lohr liegt in diesem Kopplungssystem. Während ein einziges Cristal-Shuttle bis zu 20 Passagiere aufnehmen kann, sind es bei vier zusammengehängten Shuttles über 70 Fahrgäste.

Das Shuttle wird von einem Elektromotor angetrieben und verkehrt damit emissionsfrei bei einer Reichweite von 150 Kilometern. Es bietet auch vier Klappsitze, wobei sich bei deren Benutzung die Zahl der Stehplätze verringert. Eine autonome Fahrweise ist nicht vorgesehen, das Shuttle benötigt einen Chauffeur.

Die Stadt Rolle, der Regionalverband des Waadtländer Bezirks Nyon und die PostAuto Schweiz AG verfolgen mit dem Test am Wochenende mehrere Ziele. Die Stadt will frühzeitig Ersatz suchen für die Sanierung einer Hauptverkehrsader und der damit einhergehenden Schliessung eines grösseren Parkplatzes, wie Rolle am Freitag mitteilte.

Einsatz im Herbst 2018

Während der Bauarbeiten plant die Stadt deshalb, die Leute mit dem Shuttle Cristal von anderen Parkplätzen ins Stadtzentrum zu bringen. Zudem will sie mittelfristig einen Rundkurs-Bus im Nahverkehr durch die Elektro-Shuttles ersetzen.

Wenn die Tests bis Sonntag erfolgreich verlaufen, will die PostAuto Schweiz AG mehrere Fahrzeuge des Typs Cristal auf den Herbst 2018 beschaffen. Damit würde nächstes Jahr in Rolle ein Pilotversuch gestartet, um Erfahrungen mit den Elektro-Shuttles zu sammeln.