Nicolas Pictet tritt später im Jahr aus der Teilhaberschaft aus. Als neuer Teilhaber hinzu kommt Sébastien Eisinger, stellvertretender CEO von Pictet Asset Management.

Nicolas Pictet, der seit 1991 Partner der Pictet Gruppe ist, wird zum 1. September 2019 als Teilhaber der Bank ausscheiden. Er bleibt aber Präsident des Verwaltungsrats der Banque Pictet & Cie, der Schweizer Bank der Gruppe, und wird Mitglied des Verwaltungsrates der Muttergesellschaft Pictet & Cie Group, wie der grösste Schweizer Vermögensverwalter am Mittwoch mitteilte.

Renaud de Planta, der 1998 als Partner zu Pictet kam, wird Pictet als Senior-Teilhaber nachfolgen. De Planta ist derzeit der zweitälteste der sieben Partner der Pictet-Gruppe und leitet die Geschäftseinheit Pictet Asset Management. Ausserdem wird per 1. April 2019 Sébastien Eisinger, stellvertretender CEO von Pictet Asset Management und Head of Investments, in die Pictet-Teilhaberschaft eintreten.

Nettoneugeldzufluss von 1 Milliarde

Gleichzeitig mit den personellen Veränderungen in der Teilhaberschaft veröffentlichte das Institut ungeprüfte Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr 2018. Der Betriebsertrag stieg demnach um 5,7 Prozent auf 2,67 Milliarden Franken und den Konzerngewinn um 4,1 Prozent auf 596 Millionen Franken.

Die verwalteten oder verwahrten Vermögen betrugen per 31. Dezember 496 Milliarden, was einem Minus von 13 Milliarden gegenüber dem Stand von Ende 2017 entspricht. Netto flossen der Bank den Angaben zufolge Neugelder in der Höhe von 1 Milliarde zu.