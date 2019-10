Das Beben im Bordelais fand am 5. Mai 2014 statt, doch die Erschütterung ist bis heute spürbar – sie wird sogar immer stärker. Sylvie Nony zeigt auf das Epizentrum und sagt: «Hier, am Rande des Pausenplatzes, begann alles.» Wir sind in Villeneuve-de-Blaye, einem kleinen Weindorf nördlich von Bordeaux, und die ehemalige Physik- und Chemielehrerin Nony erzählt: In jenen Maitagen vor fünf Jahren sei es schon relativ heiss gewesen, die Schüler hätten ihren Gesangsunterricht auf den Pausenplatz verlegt. Von jenseits des Zauns, wo die ersten Reben sprossen, war der Lärm von Traktoren zu hören. Auf einmal begannen sich die 23 Primarschüler über Kopf- und Bauchschmerzen zu beklagen; einige bekamen Schwindelgefühle, rote Augen, Hautausschläge.

Die Feuerwehr wurde gerufen, die Bürgermeisterin, der die Weinberge gehören, alarmiert. «Alle wussten, was los war: Der Wind hatte Pestizidwolken von den unmittelbar benachbarten Weinbergen herübergetragen», meint Nony, noch heute erbost. Heute sind die Rebstöcke, die unmittelbar an das Schulareal angrenzten, verschwunden. Dafür taucht jetzt die Bürgermeisterin persönlich auf, Catherine Vergès, Inhaberin des grössten Châteaus am Ort. Noch aus der Ferne ruft sie, das Betreten des Geländes sei Unbefugten verboten.

Die Affäre spaltet das Bordeaux-Gebiet zutiefst

Ein hitziger Dialog entspinnt sich zwischen den zwei Frauen. Lehrerin Nony, die eine Webseite gegen den Pestizideinsatz hier in der Oberen Gironde unterhält, fragt, ob die Gemeinde die Reben ausgerissen habe, um ein Beweismittel zu zerstören. «Nichts ist erwiesen», kontert Vergès. «An jenem Tag sprühte auch ein Biobauer in der Nähe.» – «Aber keine Pestizide», fällt ihr Nony ins Wort: «Die Pestizide kamen von hier. Von Ihren Reben.»

Man merkt es am giftigen Ton: Die «Affäre Villeneuve», die vor einem Gericht in Bordeaux hängig ist, spaltet das Bordeaux-Gebiet zutiefst, und zwar mehr denn je. Auf dem Spiel steht nicht weniger als die Zukunft des ganzen Weingebietes. Die Weinbranche setzt im Bordelais seit Jahrzehnten massiv Herbizide, Fungizide und Insektizide gegen Unkraut, Pilze und Schädlinge ein. Das atlantiknahe Rebengebiet, von den Engländern geschaffen, ist eigentlich ein schlechter Ort zum Weinmachen: Es ist feucht und der Mehltau, der Erzfeind der Winzer, kann ganze Ernten vernichten. «Wenn wir nicht sprühen, können wir unsere Arbeiter gleich nach Hause schicken», argumentiert Bürgermeisterin Vergès, die den Namen ihres Châteaus nicht genannt haben will.

Nony entgegnet, die Exporte der herkömmlichen Bordeaux-Produktion stagnierten, weil die Konsumenten gerade in Ländern wie der Schweiz «saubere» Weine wollten; die Nachfragen nach den Bio-Weinen aus dem Bordelais nähmen stetig zu. Reputierte Weingüter wie Château d’Yquem oder Latour seien schon umgestiegen. «Ach wo, ihr Umweltschützer bringt nur die Leute gegeneinander auf», wirft die Bürgermeisterin der pensionierten Lehrerin vor. «Und jetzt verlassen Sie meinen Grund und Boden!» Nony leistet der Aufforderung Folge, behält aber das letzte Wort: