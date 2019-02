In diesen Tagen findet gemäss gut informierten Kreisen die Auktion für die Frequenzen im neuen Schweizer 5G-Netz statt. Wie die «NZZ» berichtet, bieten dabei nicht nur die drei etablierten Mobilfunkanbieter Swisscom, Sunrise und Salt mit, sondern auch ein mysteriöser vierter Auktionsteilnehmer. Fragt sich bloss, welches Unternehmen in den Schweizer Markt einsteigen will. Das Bundesamt für Kommunikation (Bakom) will nach aussen nichts bekannt geben, um ein möglichst faires Verfahren zu garantieren. Vielleicht hat sich die Behörde aber schon selber verraten, wie die «NZZ» schreibt: Das Bakom habe alle im Vorfeld der Auktion eingereichten Fragen der Interessenten zusammengefasst und mit den behördlichen Antworten veröffentlicht. Die meisten Fragen seien auf Französisch oder Deutsch gestellt worden, ein Teil aber auch auf Englisch und dazu noch mit inhaltlichem Fokus auf die Situation rund um den EU-Austritt Grossbritanniens. «Das lässt Vodafone in den Fokus rücken», so die Zeitung. Auf Anfrage äussere sich Vodafone wortkarg. Ein Markteintritt des britischen Telekomgiganten ist nicht ausgeschlossen. (LHN)