Passabene gegen Subito: So schlagen sich die Scanning-Apps von Coop und Migros im Test

Die Funktion ist momentan nur in den Filialen Eigerplatz und Zähringer in Bern sowie in den Filialen Kreuzplatz und Limmatplatz in Zürich verfügbar. Am Eingang, gleich neben den herkömmlichen Handscannern, weist ein Pappschild auf das System hin. Die Anleitung klingt simpel. Migros-App öffnen, SubitoGo starten, Check-in Code scannen.

Beim Öffnen der App zeigt sich aber gleich die erste Hürde: Ich finde die Funktion einfach nicht. Erwartet hätte ich sie prominent auf der Startseite. Doch weder dort noch im Portemonnaie oder im Profil steht irgendwo SubitoGo. Auch eine Suche ist erfolglos: Auf das Eintippen des Worts «Subito» im Suchfeld folgen nur Subito-Produkte. Dasselbe auch auf dem Handy meiner Mutter. Am Android-Gerät kann es also nicht liegen. Mir bleibt nichts anderes übrig, als Hilfe zu holen.

Doch auch eine Mitarbeiterin kann nicht weiterhelfen. «Komisch, bei mir funktionierts», meint sie und drückt wahllos auf meinem Handy herum. So schnell geben wir nicht auf, sie nimmt das Handbuch zur Hilfe. Vielleicht ein Update? Fehlanzeige. Die App ist auf dem neusten Stand. Profil verifizieren? Bringt auch nichts. Weitere Mitarbeitende stossen hinzu, alle wollen helfen. «Dieses Problem hatten wir noch nie», sagt eine. «Bis jetzt ist die Funktion immer automatisch aufgetaucht», eine andere.

Erst ein Anruf beim Helpdesk bringt die Lösung: Kunden müssen in ihrem Profil einen der Teststandorte als ihre Region hinterlegen – also Zürich oder Bern. Kaum erledigt, poppt die Funktion prompt auf der Startseite auf. Doch loslegen kann ich immer noch nicht. Zuerst muss ich mich durch Geschäftsbedingungen wühlen, Passwörter festlegen, eine Bezahlmethode auswählen.

Inzwischen ist fast eine Stunde vergangen. Dann endlich kann das Einkaufserlebnis starten. Immerhin läuft es ab da wie geschmiert: Ich kann die Produkte einwandfrei scannen, auch der Bezahlvorgang ist simpel. Und zwar ganz einfach über die eben hinterlegte Bezahlmethode. Mühsames Anstehen an den Kassen gehört damit zur Vergangenheit.

Obendrein sparen Kunden mit dieser Methode auch Papier. Denn der Kassenzettel erscheint gleich darauf in der App. Nur eines ist vorerst etwas gewöhnungsbedürftig: Und zwar mit einer vollen Einkaufstasche einfach an der Kasse vorbeizumarschieren. Ich suche absichtlich den Blick einer Mitarbeiterin und winke mit dem Handy. Soll heissen: Ich habe per App bezahlt. Und nicht geklaut.

