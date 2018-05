Zuständig wäre die Post, die von der Oberzolldirektion und den Steuerbehörden dafür beauftragt ist. «Wir müssen die Sendungen mit dem Absender in Verbindung bringen und beim Kunden in Rechnung stellen können», sagt Stefan Luginbühl von der Post gegenüber «Eco». Voraussetzung ist, dass sich die Händler in der Schweiz registrieren.

Das dürfte hingegen ein Ding der Unmöglichkeit werden. Denn Alibaba schiebt die Verantwortung an seine über 10 Millionen Partner ab, die via Aliexpress und Co. ihre Waren verkaufen. Sie wären verantwortlich, mit ihren Käufern die geltenden Vorschriften einzuhalten, zum Beispiel Verkaufs-, Steuer- oder Zolldeklarationsregeln.

Inzwischen haben mehrere Parlamentarier Vorstösse zum Thema eingereicht. So fordert GLP-Nationalrätin Tiana Moser in einem Postulat «gleich lange Spiesse für alle Online-Versandhändler». Der Bundesrat nahm den Antrag an und verfasst nun einen Bericht mit möglichen Handlungsoptionen.