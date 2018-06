Entsprechend erfreut zeigt sich Hansruedi Wirz, Präsident des Produktezentrums Kirschen/Zwetschgen vom Schweizer Obstverband. Frost und nasskalte Tage seien ausgeblieben, stattdessen herrschten im Frühling bereits sommerlich-warme Temperaturen, wird Wirz in einer Mitteilung des Landwirtschaftlichen Informationsdienstes (LID) vom Freitag zitiert. Die Bäume hätten sich gut entwickeln können.

Die ersten Kirschen kommen bereits in wenigen Tagen auf den Markt, die Haupternte wird zwischen dem 25. Juni und 21. Juli erwartet. Die Kirschenanbaufläche hat in den letzten Jahren zugenommen, seit 2005 um rund 30 Prozent auf knapp 600 Hektaren. Um den Konsum anzukurbeln, will die Obstbranche künftig vermehrt für Kirschen werben.