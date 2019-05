«Wenn es keinen Zins mehr gibt, fragen sich die Kunden natürlich zu Recht, ob man überhaupt noch von einem Sparkonto sprechen darf», sagt Silvan Wehrli, Analyst beim Vergleichsdienst Moneyland.ch. Wehrli weist darauf hin, dass die UBS möglicherweise bald brisantere Senkungen vornehmen könnte. So schreibt die UBS auf der Website, wonach für Spargelder über 500'000 Franken «zurzeit» ebenfalls ein Satz von 0,00 Prozent gelte. Laut Wehrli könnte diese Formulierung darauf hindeuten, dass die Grossbank auf Spargeldern ab 500'000 Franken in Zukunft Negativzinsen verlangen könnte.

Wer sich in der Bank umhört, stösst auf Stimmen, die von der Möglichkeit einer Absenkung in den negativen Bereich sprechen. Bisher scheuten sich die Banken allerdings davor, Negativzinsen auf Guthaben von Durchschnittssparern zu erheben, da sie eine Flucht ins Bargeld fürchteten. Auch die Nationalbank hat Angst vor einer um sich greifenden Bargeldhortung, zumal ihre Negativzins-Politik dann an Wirkung verlöre. Nichtsdestotrotz würde Nationalbank-Präsident Thomas Jordan den Negativzins noch weiter senken, falls dies nötig würde, um ein Erstarken des Frankens zu verhindern, wie er an der Generalversammlung der Notenbank Ende April sagte.

Mit null Prozent Zins auf dem Sparkonto ist ein historischer Tiefpunkt erreicht. Anfang der 1990er-Jahre warfen die Sparkonten noch über fünf Prozent ab. Danach ging es steil nach unten, 2003 wurde erstmals die Marke von einem Prozent unterschritten, ab 2008 sind die Zinsen bis heute kontinuierlich gegen null gefallen.

Rätselraten der Ökonomen

Die Ökonomen rätseln seit Jahren über die Gründe für das tiefe Zinsniveau. Für den Basler Volkswirtschaftler Peter Kugler gibt es neben der «extrem expansiven Geldpolitik» der Notenbanken weitere Erklärungen für das Phänomen: «Ein Grund war, dass in den letzten 20 Jahren der Anteil der Bevölkerung im sparintensiven Alter zwischen 40 und 60 Jahren hoch und die Investitionsneigung seit der jüngsten Finanzkrise reduziert war», schrieb er in einem Aufsatz in der «Volkswirtschaft». Dieses Überangebot an Ersparnissen habe den Realzins stark gesenkt. Diese Tendenz sei dadurch verstärkt worden, dass China mit besonders hohen Sparüberschüssen schrittweise in die Weltwirtschaft integriert worden sei, ist der emeritierte Professor überzeugt.

Kugler glaubt, dass die heutige Zinssituation langfristig nicht bestehen bleibt. Er geht davon aus, dass sich die Geldpolitik normalisieren wird und der Krisenmodus im Anleger- und Investitionsverhalten überwunden wird. Doch wann die Zinsen ändern, kann auch Kugler nicht voraussagen: «Das Timing ist noch sehr ungewiss.»