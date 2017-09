Narasimhan ist als Global Head of Drug Development und Chief Medical Officer Mitglied der Geschäftsleitung und seit 2005 für das Unternehmen tätig. Jimenez wird in der Medienmitteilung wie folgt zitiert: "Sowohl aus beruflicher als auch aus persönlicher Sicht ist dies der richtige Zeitpunkt, die Führung des Unternehmens an Vas abzugeben." Er sei überzeugt, dass Vas als sein Nachfolger hervorragende Arbeit leisten werde.

Joseph Jimenez wird am 31. August 2018 vollständig aus dem Pharma-Unternehmen austreten.