Nirgends ist Grillieren teurer: Die Schweizer zahlen für ihr Fleisch am meisten

(mg) Ein Kotelett will verdient sein. Und in der Schweiz muss man dafür etwas mehr verdienen dafür als anderswo: Wie eine Auswertung vom Statistischen Amt der Europäischen Union (Eurostat) zeigt, lag der Preisindex 2019 für Fleisch in der Schweiz bei rund 235 Punkten. Das heisst: Das Fleisch ist mehr als doppelt so teuer, wie im EU-Durchschnitt (100 Punkte). Als Lesebeispiel: Kostet ein Stück Fleisch im EU-Durchschnitt 10 Franken, so kostet es hierzulande 23,50 Franken.

Die Schweiz ist abgeschlagener Spitzenreiter. Auf dem zweiten Platz landen die Isländer (156 Punkte). Dahinter folgen die Norweger (149 Punkte) und die Österreicher. Bei unserem östlichen Nachbarn liegt der Preisindex bei 145 Punkten. Am anderen Ende der Fleischskala befinden sich Polen und Rumänien. Dort liegt der Index bei 63 Punkten.