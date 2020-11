Neues Ranking zeigt: So sicher ist die Reise mit Swiss, Emirates und Co. in Corona-Zeiten

Jahrelang war es der Preis: Für viele Kunden war er der entscheidende Faktor beim Entscheid, welche Airline man für die eigene Reise wählt. Doch in Corona-Zeiten stellt sich plötzlich auch die Frage: Wie hygienisch, wie Corona-sicher ist die Fluggesellschaft?

Erste Hinweise versucht der neue «Safe Travel Barometer» zu liefern. Vor wenigen Tagen verkündete die arabische Fluggesellschaft Emirates voller Stolz, laut der neuen Bewertung die sicherste Airline der Welt zu sein in Bezug auf die Corona-Massnahmen. Das Resultat: 4,4 von 5 Punkten. Die Bewertung basiert laut Emirates auf einer unabhängigen Prüfung von 26 Faktoren auf allen Reiseabschnitten. So habe die Airline die Sicherheits- und Hygienemassnahmen verstärkt, kostenlose Hygienekits, Schutzbarrieren an Check-in-Schaltern sowie persönliche Schutzausrüstungen und neue Sicherheitsprotokolle für die Crew lanciert. Das Badezimmer in der Kabine wird beispielsweise alle 45 Minuten während des Flugs gereinigt.