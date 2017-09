2016 betrug diese operative Ergebnismarge 16,0 Prozent. Dafür will der Konzern seine Kostendisziplin steigern - sprich sparen, wie Nestlé am Dienstag anlässlich seines Investorentags in London mitteilte.

Einen Vorgeschmack darauf geben etwa zwei vor Kurzem angekündigte Sparmassnahmen in der Schweiz: Am Montag wurde bekannt, dass das Nestlé- und R&R-Gemeinschaftsunternehmen Froneri, in seinen Fabriken in Goldach und Rorschach am Bodensee Stellen abbauen will. In den Fabriken, in denen Glacé- und Tiefkühlprodukte der Marken Frisco, Findus und Mövenpick hergestellt werden, sollen 55 Arbeitsplätze wegfallen.

Ende August hatte bereits die Nestlé-Tochter Skin Health einen Abbau in der Schweiz bekannt gegeben. Die Produktion im solothurnischen Egerkingen soll geschlossen und ins Ausland verlagert werden. 190 Mitarbeitern der einstigen Spirig-Fabrik droht die Kündigung.

Weiter will Nestlé seinen strategischen Fokus auf Nahrung und Getränke beibehalten, zusätzliches Wachstum soll zudem im Gesundheitsbereich (Consumer Healthcare) erzielt werden. Bis 2020 will der Konzern mit mittleren einstelligen Raten wachsen.