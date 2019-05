Nestlé plant, 15 Millionen Franken in den Standort zu investieren, wie das Unternehmen heute Donnerstag in seiner Mitteilung schreibt. In Zukunft soll sich die Fabrik Basel ganz auf die Innovation und Produktion von Senf und Mayonnaise konzentrieren.

Infolge dieser Neuausrichtung soll die Produktion von Salatsaucen und Dips an spezialisierten Nestlé-Standorten in Europa erfolgen. Die Produktion von Chicoréekaffee unter der Marke Incarom soll an das Kompetenzzentrum für getreidehaltige Getränke in Portugal transferiert werden. Desweiteren erwäge der Konzern einen Verkauf der beiden Marken Le Parfait (Brotaufstrich) und Franck Aroma (Chicoréegetränk).

Am Standort Basel sind derzeit 177 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Über die nächsten 18 Monate könnten durch die geplante Neuausrichtung bis zu 100 Stellen wegfallen, wie Nestlé weiter schreibt. Die Belegschaft inklusive der Personalkommission in Basel sei heute Donnerstag über die Pläne informiert worden. (sda/luk)