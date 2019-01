Nicht alles lässt sich erfolgreich verkapseln. Zu dieser Erkenntnis ist Nestlé bei «BabyNes» gelangt, dem Kapselsystem für Muttermilchersatz, das bis vor kurzem in der Schweiz, in Frankreich, in den USA und in China erhältlich war. Lanciert wurde es 2011 für Säuglinge und Kleinkinder. Doch nun hat Nestlé-Chef Mark Schneider dem Projekt in allen Ländern bis auf China den Stecker gezogen, wie eine Sprecherin auf Anfrage bestätigt.

Mit «BabyNes» wollte Nestlé die Kapseltechnologie, mit der man bei «Nespresso» Millionengewinne einfährt, auf Muttermilchersatz anwenden. Produziert werden die Kapseln im Nestlé-Werk in Konolfingen BE. In der Schweiz waren die Maschinen ab 180 Franken erhältlich. Die Kapsel pro Schoppen gab es für rund 2 Franken.