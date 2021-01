Nationalbank erwartet für 2020 Jahresgewinn von 21 Milliarden Franken

(dpo) Dies zeigen provisorische Berechnungen, wie die Nationalbank am Freitag mitteilte. Der Gewinn auf den Fremdwährungspositionen betrug demnach 13 Milliarden Franken und auf den Frankenpositionen gut eine Milliarde Franken. Auf dem Goldbestand resultierte für die SNB wiederum ein Bewertungsgewinn von 7 Milliarden.

Gemäss der Mitteilung resultierte nach Berücksichtigung der Ausschüttungsreserve von 84 Milliarden im Geschäftsjahr 2020 ein Bilanzgewinn von insgesamt rund 98 Milliarden. So könne eine Dividende von 15 Franken pro Aktie ausbezahlt werden, also der gesetzlich festgelegte Höchstbetrag.

Insgesamt 4 Milliarden sollen zu einem Drittel an den Bund und zu zwei Dritteln an die Kantone ausgeschüttet werden. Die definitiven Zahlen veröffentlicht die SNB am 1. März.