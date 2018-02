5 Millionen Kaffeeautomaten

Produkte-seitig steht bei Jura demnächst ein denkwürdiges Jubiläum an: Im Frühling soll der 5-millionste Vollautomat vom Band rollen. Für die Zukunft gelte es, Entwicklungen im unteren und im oberen Preissegment voranzutreiben. Emanuel Probst verrät: «Die Arbeiten für die Lancierung eines neuen Micro-Vollautomaten im Haushaltbereich und der GIGA X8, unserer professionellsten Maschine, laufen bereits auf Hochtouren.» Mehr wolle er darüber noch nicht sagen.

Einen Schwerpunkt des laufenden Jahres bildet die Professionalisierung der weltweiten Verkaufspunkte. So wird beispielsweise in Hamburg ein Jura Store eröffnet. Mit der Gründung einer Jura-Niederlassung in Johannesburg erschliesst der Kaffeevollautomaten-Spezialist den fünften Kontinent. Ferner stehen zwei neue Service-Fabriken in Helsinki und Kopenhagen und drei neue Hospitality Centers in Toronto und in den USA auf dem Programm.

Zudem wird an den Verkaufspunkten das neue, funktionale Service-Konzept Jura-Live eingerichtet. Der Kunde oder auch der Verkäufer kann damit per Live-Videoübertragung direkt Verbindung zum Fachpersonal am Jura-Hauptsitz Kontakt aufnehmen und so den optimalen Support bekommen.