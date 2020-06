Nach über 20 Jahren: Die Raiffeisen beendet Zusammenarbeit mit der Helvetia-Versicherung und spannt mit der Mobiliar zusammen

Die Genossenschaftsbank Raiffeisen steht mitten in einer strategischen Neupositionierung. Am vergangenen Wochenende gab sie ihre neue Strategie bekannt. Dazu gehört auch der Rückzug aus zahlreichen Beteiligungen. In diesem Zusammenhang wurde die 20-Jährige Zusammenarbeit mit der Helvetia Versicherung per Ende Jahr aufgekündigt. Über das Ende dieses Arrangements, das vor allem den Vertrieb von Lebensversicherungen für Einzelpersonen über den Bankenkanal zum Inhalt hatte, wurde schon länger spekuliert. Vor mehr als einem Jahr hatte Raiffeisen Schweiz die Kooperation im Versicherungsbereich öffentlich ausgeschrieben.

Die Spatzen haben es bereits von den Dächern gepfiffen, nun ist aber definitiv klar, mit wem Raiffeisen ab dem 1. Januar 2021 im Versicherungsbereich zusammenspannt. Es ist die ebenfalls genossenschaftlich organisierte Versicherungsgruppe Mobiliar.