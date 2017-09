Auslöser des Falls ist ein gentechnisch verändertes Saatgut für Mais, das Syngenta erstmals 2010 in den USA auf den Markt brachte. Der Basler Agrochemiekonzern versprach den Kunden mit dem Produkt namens Viptera hohe Ernteerträge und den Schutz vor über einem Dutzend Insektenarten.

Anders als in den USA erhielt das Unternehmen die Zulassung für die Genmaissorte in China erst Ende 2014. Syngenta brachte das Saatgut aber schon vorher in Umlauf, ohne sicherzustellen, dass der Mais nicht in Staaten gelangt, wo er noch nicht zugelassen war. So lautet zumindest der Vorwurf der klagenden Bauern.

Wird Mais für den Transport verschifft, so werden üblicherweise mehrere Sorten des Getreides vermischt. Um Viptera vom eigenen Boden fernzuhalten, hatten die Chinesen auch den Import von Millionen von Tonnen anderer Maissorten verboten. Deshalb klagen auch US-Bauern, die den Viptera-Mais nicht angepflanzt hatten. Sie argumentieren, die Einführung von Viptera habe die Maisausfuhren nach China stark gedrosselt und den US-Preis für das Getreide markant sinken lassen.

Einen ersten Fall verlor Syngenta diesen Juni gegen 7000 Bauern aus dem US-Bundesstaat Kansas im mittleren Westen des Landes. Ein Geschworenengericht sprach den Bauern knapp 218 Millionen Dollar zu.

Hintertür für die Kläger

Offenbar zog Syngenta aus diesem Urteil die Konsequenzen. Denn nun willigt der Agrochemiekonzern in einen Vergleich mit den klagenden US-Bauern ein. Das Unternehmen schätzt, das zwischen 350 000 und 400 000 Landwirte infrage kommen, die sich dem Vergleich anschliessen können. Die Zahl ist deshalb so ungefähr, da sie mit diversen Unsicherheiten behaftet ist. So haben die betroffenen Bauern die Möglichkeit, sich dem Vergleich zu verweigern und Syngenta doch noch vor Gericht zu ziehen.

Die zuständigen US-Gerichte müssen den Deal noch bestätigen. Wie hoch die Zahlung an die Bauern ausfällt, wird erst im späteren Verlauf des Jahres bekannt werden. Die Nachrichtenagenturen Bloomberg und Reuters schreiben mit Verweis auf unternehmensnahe Kreise von einem Betrag von knapp 1,5 Milliarden Dollar. Schätzungen wie etwa jene der Analysten des US-Brokers Bernstein liegen zwischen 1 bis 2 Milliarden Dollar.

Allerdings stellen nicht nur die Bauern, die sich dem Vergleich nicht anschliessen wollen, ein Risiko für Syngenta dar. Neben den Landwirten haben auch zwei US-Firmen die Basler eingeklagt. Es sind dies der Getreideverarbeiter Archer Daniels Midland und die Handelsfirma Cargill, die auch in der Schweiz unter anderem in Genf tätig ist. Sie sind nicht Teil des nun geschlossenen Vergleichs.

Wie die Bauern werfen auch die beiden Unternehmen Syngenta vor, die Basler hätten zugelassen, dass es bei den Maistransporten nach China zu einer Vermischung verschiedener Sorten gekommen sei. Cargill habe laut Klageschrift einen Schaden von mehr als 90 Millionen Dollar erlitten, schreibt die «NZZ am Sonntag». Archer Daniels Midland spricht laut US-Medien von Ausfällen von mehreren zehn Millionen Dollar.

Wie hoch die Endabrechnung für Syngenta ausfällt, ist also noch unklar. Ob die neuen chinesischen Besitzer von Syngenta, der Staatskonzern Chemchina, mit einer solch hohen Zahlung gerechnet haben, ist ebenso wenig bekannt. Mit Sicherheit wird Chemchina-Präsident Ren Jianxin, der seit Ende April auch Syngenta-Präsident ist, aufmerksam verfolgen, wie viele Bauern sich dem Vergleich verweigern und separat klagen werden.