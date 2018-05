Der Kiosk-Konzern Valora hat vor kurzem ein umstrittenes Süssgebäck in sein Sortiment aufgenommen: den «Mohrenkopf» der Aargauer Firma Dubler mit Sitz in Waltenschwil. Valora-Sprecher Lukas Mettler bestätigt, dass die Produkte neuerdings in ausgewählten Kiosk-Geschäften in der Deutschschweiz verkauft werden.

Dies überrascht, war doch in den letzten Monaten eine hitzige Diskussion um den Namen von Dublers Dessert entbrannt. Der Name «Mohrenkopf» sei rassistisch, fast so schlimm wie der früher in Deutschland verkaufte «Negerkuss», urteilten Kritiker. Der Name, der an Kolonialzeiten erinnere und Menschen dunkler Hautfarbe diskriminiere, gehöre abgeschafft. Sogar eine Online-Petition wurde gestartet.

Andere Produzenten haben den Namenswechsel schon länger vollzogen und werben mit politisch korrekten Choco-Köpfli und Schaumküssen. Robert Dubler junior (70), der die Fabrik mit ihren 15 Mitarbeitenden seit 1971 in zweiter Generation führt, hält dennoch standhaft an der Bezeichnung fest. Die mit süssem Schaum gefüllten Schokoladengebäcke sind vor allem in Cafés, Bäckereien und Restaurants erhältlich sowie in einigen Volg- und Spar-Geschäften – ansonsten aber nicht im grossen Detailhandel.

Verzicht auf Stellungnahme

Und nun haben sie es in die Valora-Filialen geschafft. Der Kiosk-Konzern mit einem Jahresumsatz von 2,6 Milliarden Franken zeigt sich aber geniert, als er von dieser Zeitung auf die umstrittene Namensbezeichnung angesprochen wird. Nach mehrmaligem Nachfragen, wie man die Rassismusvorwürfe beurteile, sagt Firmensprecher Mettler, man verzichte diesbezüglich auf eine Stellungnahme. Man richte sich nach den Bedürfnissen der Kunden, und das Produkt sei sehr beliebt. Reklamationen habe man bisher keine erhalten.

Dennoch nimmt Valora den Begriff Mohrenkopf nicht in den Mund. Im Gegenteil: Valora habe sich bei der Einführung dazu entschlossen, die Patisserie von Dubler auf Werbemitteln als «Schokokuss» zu bezeichnen, sagt Mettler. Dies sei die gängige deutsche Bezeichnung für dieses Produkt und für alle verständlich. Die Handelskette Spar Schweiz hingegen bezeichnet die Süssigkeit auch am Regal als Mohrenkopf. Eine Antwort von Volg zum Umgang mit dem umstrittenen Namen blieb bis Redaktionsschluss aus.