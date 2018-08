Skywork bleibt für immer am Boden. Was für YB kein Problem darstellen dürfte, könnte für den Flughafen Bern zum ernsten Problem werden. Durch das Grounding verliert der Flughafen ein Drittel seiner Einnahmen. Rund zwei Drittel der Flüge im Linien- und Charterbetrieb sind weg. Ein Nackenschlag.

Die YB-Spieler wurden nach ihrem Einzug in die Champions League in Bern euphorisch empfangen. Winkend stiegen die Sporthelden aus einem Flugzeug der Schweizer Fluggesellschaft Skywork aus. Wenige Stunden später ist klar: Für das kommende Champions-League-Abenteuer muss YB eine neue Airline finden.

Gleichzeitig soll der Regionalflugplatz Bern-Belp ausgebaut werden. Anfang dieses Jahres wurde die vierte Ausbauetappe an die Hand genommen. Der Flughafen ist zu grossen Teilen in privaten Händen, aber auch Stadt und Kanton Bern sind Aktionäre. Der Bund gewährt für den Ausbau ein zinsloses Darlehen über 4 Millionen Franken, der Kanton Bern steuert 2 Millionen zum Ausbau hinzu.

Aber die Region Bern sei auch sonst weiterhin ausgezeichnet angeschlossen mit den Flughäfen Zürich, Basel und Genf. Ein Bekenntnis zum eigenen Flughafen klingt anders.

Skywork war der sogenannte Homebase-Carrier des Flughafens Bern-Belp und mit Abstand dessen wichtigster Kunde. Bereits im Juni habe sich abgezeichnet, dass Skywork in finanzielle Schwierigkeiten geraten könnte, sagte ein Sprecher des Bundesamts für Zivilluftfahrt gegenüber dem Nachrichtenportal «Nau». Es sei aber ein Deal mit einem Investor im Raum gestanden. Am Montag informierte Skywork den Bund, dass das Geschäft geplatzt ist.

Die rund 120 Angestellten wurden erst am Mittwochabend informiert. Die Fluggäste gar nicht.

Im letzten Monat vermeldete die Airline noch, dass sie in Zukunft von Lugano nach Genf fliegen will. Am späten Mittwochabend nun das Aus. Auf Anfragen der «Nordwestschweiz» reagierte die Fluggesellschaft nicht.

Bereits im letzten Herbst stand die Airline vor dem Grounding – der Flugbetrieb stand drei Tage lang still. Auf den letzten Drücker konnte ein Investor gefunden werden. Dieses Mal ging die Suche schief.