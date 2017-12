War es nicht einfacher als Sie und Ihre Frau in der Direktion waren? Heute leiten Sie das Gremium, das die Direktion überwachen soll – und damit auch Ihre Frau.

Es ist heute einfacher. Meine Frau und ich haben keine Arbeitsbeziehung mehr. Heute ist das Vincent Kaufmann. Wenn er ein Problem hat, wendet er sich an die Vizepräsidenten.

Was sagen denn diese Vizepräsidenten zu der Kritik?

Wir haben am Dienstag eine Mitteilung verschickt. Darin äussern Sie sich.

Mit der Aussage, beide Räte bekräftigten ihr vollstes Vertrauen und ihre Unterstützung für den Präsidenten?

Richtig.

Nun werden drei Personen ersetzt?

Ja, wir müssen jetzt analysieren, welche Stärken und Schwächen wir derzeit haben in den Ethos-Räten. Dann wissen wir, was für Personen wir suchen müssen. In diese Suche fliesst auch ein, dass wir einen Nachfolger für mich brauchen. Das machen wir mit einem externen Berater.

Wird die PK der Schweizer Post bei Ethos ausscheiden und zur Ihrem Konkurrenten Asir-SVVK wechseln, die die PK Post mitgegründet hat?

Wir haben mehr als 220 Institutionen als Mitglieder. Alle sind sehr vom Mehrwert nachhaltiger Anlagen überzeugt, auch die PK Post. Wir bieten verschiedene Produkte an. Die PK Post wird entscheiden, wer in der Schweiz die beste Qualität hat.

Was soll die Öffentlichkeit denken, wenn es so einen Eklat gibt bei einer Stiftung für Nachhaltigkeit?

Ich bin sehr erstaunt, dass die zwei ausgetretenen Damen sich in den Medien äussern. Das kommt sehr selten vor, dass Verwaltungsräte austreten und am nächsten Tag sich an die Medien wenden. Gesetzlich ist das sehr heikel.

Werden Sie juristisch vorgehen gegen Frau Bruderer und Frau Roth?

Wir prüfen, juristische Schritte einzuleiten.

Suchen Sie auch das Gespräch?

Wir sind immer offen für Gespräche, waren wir auch immer.