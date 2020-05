Nach 8. Juni: Tourismusallianz fordert an Krisengipfel Gruppen bis 100 Personen

(sat) Entscheide sind am Sonntag in Bern beim zweiten Krisengipfel der Tourismusbranche nämlich noch keine gefallen. Solche stellte die Landesregierung laut mehreren Gesprächspartnern jedoch für Mittwoch in Aussicht, nach der ordentlichen Bundesratssitzung. Von allen Kontaktierten gelobt wird jedoch die Gesprächskultur. Die Sorgen und Nöte der Branche hätten bei den Behördenvertretern Gehör gefunden.

Die Branche werde «nicht enttäuscht» sein, sollen Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga, Wirtschaftsminister Guy Parmelin sowie Gesundheitsminister Alain Berset als Gastgeber denn Teilnehmern des Krisengipfel gesagt haben, bestätigten mehrere Teilnehmer.

Als erstes: Gruppen bis 100 Personen

Bekannt sind seit Sonntag dagegen die Forderungen der Wirte, Hoteliers, der Parahotellerie und der Touristiker: In einer ersten Phase sollen Gruppen bis 100 Personen wieder zugelassen werden, danach brauche es «rasch» eine etappenweise Steigerung, teilt der Schweizer Tourismus-Verband im Namen einer Allianz von elf Tourismusverbänden mit. Treffen mit mehr als 1000 Personen dagegen, hat der Bundesrat bereits Anfang Mai erklärt, würden sicher nicht vor Ende August wieder zugelassen. Derzeit gilt ein Versammlungsverbot für mehr als fünf Personen.

«Es ist uns viel Hoffnung gemacht worden, dass es auf den 8. Juni gut kommen könnte», sagte Nicolo Paganini nach dem Treffen. Für den Präsidenten des Schweizer Tourismus-Verbandes geht es nebst der Öffnung nun aber auch um Kommunikation: «Nachdem die Leute wochenlang gebeten wurden, zu Hause zu bleiben, muss man ihnen jetzt auch wieder sagen, dass unter Einhaltung der Hygieneregeln Reisen jetzt wieder gut möglich sind», sagt der St. Galler CVP-Nationalrat

«Travel safely» statt «Stay home»?

Dass Behörden noch immer mit «Stay Home» oder «Bleiben Sie zu Hause werben», verunsichere die Bevölkerung. Die Allianz der elf Tourismusverbände der Gastro-, Hotellerie- und Parahotellerie-Branchen sowie des öffentlichen Verkehrs fordert darum den Bundesrat dazu auf, seine Kommunikation spätestens per 8. Juni anzupassen. Dann dann sollen laut bisheriger Planung die nächsten Lockerungen der Coronamassnahmen in Kraft treten. Ziel müsse eine neue Empfehlung sein im Sinne von «travel safely», schreibt die Tourismusallianz.

Bereits vor vier Wochen hatte Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga zusammen mit Wirtschaftsminister Guy Parmelin und Gesundheitsminister Alain Berset Vertreter der Schweizer Tourismusbranche zum Krisengipfel empfangen. Damals machten die Mitglieder der Landesregierung den Hoteliers, Wirten und Touristikern Mut, allenfalls doch noch früher als bis dahin geplant Teil der wirtschaftlichen Wiedereröffnung zu sein.

Bundesrat äussert sich nicht vor Entscheid

Und so kam es beispielsweise dazu, dass zumindest Restaurants und Bars bereits seit dem 11. Mai wieder geöffnet sein dürfen. Noch geschlossen bleiben müssen hingegen einige Museen, Campings und Zeltplätze sowie alle nicht konzessionierten Berg- und Seilbahnen. Einig war man sich Ende April laut damaliger Medienmitteilung, dass der Mai entscheidend sein werde in Bezug auf die weitere Öffnung des Tourismus in der Schweiz. Und dass man gemeinsam darauf hinarbeiten wolle, dass Sommerferien in der Schweiz unter Beachtung der Gesundheitsvorgaben möglich sein würden. Die Tourismusbranche versprach, entsprechende Schutzkonzepte zu entwickeln und sich so auf weitere Öffnungsschritte vorbereiten.

Bereits am Freitag hatte Simonetta Sommaruga den zweiten Tourismusgipfel angekündigt: «Wir werden alles daran setzen, dass es ein guter Sommer wird», erklärte die Bundespräsidentin bei einem Auftritt im Thurgau. So werde sich der Bundesrat an seiner Sitzung vom kommenden Mittwoch mit weiteren Schritte bei der Öffnung der Grenzen befassen. Am Sonntag wollte Sommarugas Departement laut Anfrage von CH Media zu dem Treffen jedoch nicht Stellung nehmen.