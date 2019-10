Möbel Pfister zum Verkauf: 20 Millionen Franken für die Mitarbeiter ++ noch mehr Jobs geplant

Die bisherigen Markennamen Möbel Pfister, Hubacher, Egger und Svoboda sollen aber beibehalten werden, wie die F.G. Pfister Holding am Mittwoch mitteilte. Für die 1'800 Mitarbeitenden werde sich durch den Verkauf nichts ändern. "Pfister bleibt Pfister - auch nach dem Verkauf", betonte Rudolf Obrecht, Verwaltungsratspräsident der F.G. Pfister Holding am Mittwoch an einer kurzfristig einberufenen Medienkonferenz in Zürich.

Alle Angestellten der Pfister Gruppe würden zu den gleichen Konditionen wie bisher weiterbeschäftigt. "Es wird zu keinen Entlassungen kommen", betonte Verwaltungsratspräsident Obrecht. Die Mitarbeitenden würden gar vom Verkauf profitieren. Ein Teil des Erlöses soll an sie ausgeschüttet werden. So erhielten die Angestellten pro Dienstjahr einen Bonus von 1000 Franken.

Die Bilder zur Medienkonferenz: