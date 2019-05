Severin Schwan: Nein, es ist ein Privileg für ein Unternehmen wie Roche über so viele Jahre tätig zu sein. Für mich ist es sehr spannend, den Fortschritt in der Medizin mitzuverfolgen und da etwas beitragen zu können. Das motiviert mich, weiterzumachen.

Der 51-jährige Österreicher hat sein ganzes Berufsleben bei Roche verbracht. Schwan beginnt als Praktikant in der Finanzabteilung am Hauptsitz in Basel. Zuvor hat der gebürtige Tiroler Wirtschaft und Jura in Innsbruck studiert. Bei Roche steigt er sehr schnell auf. Zu seinen Stationen zählen Brüssel, Grenzach bei Basel oder Singapur. Im Jahr 2006 wird Schwan zum Leiter der Diagnostiksparte befördert und sitzt damit in der Konzernleitung – nur gerade 13 Jahre nach seinem Einstieg. Bereits zwei Jahre später tritt er als 40-Jähriger die Nachfolge von Landsmann Franz Humer als Konzernchef an. Schwan sitzt zudem im Verwaltungsrat der Credit Suisse, seit 2017 ist er dort Vizepräsident. Schwan lebt mit seiner Frau und seinen drei Kindern in Riehen bei Basel. Neben seiner Familie zählt er Skifahren, Wandern und Filmen zu seinen Freizeitaktivitäten. (mka)

Ein Beispiel: Als ich als Konzernchef übernommen habe, bekam ich am Rande diverser Fachgespräche auch bestehende Spannungen zwischen zwei Abteilungen innerhalb der Forschung und Entwicklung mit. Wir haben uns dann entschieden, eine wichtige Schnittstelle – im konkreten Fall war das zwischen der Präklinik und der Klinik – neu zu definieren. Der einzelne Forscher hätte dieses Problem nicht lösen können, es waren Entscheide, die auf Geschäftsleitungsebene gefällt wurden. Die Nähe des Managements zu den Mitarbeitern ist da ganz entscheidend, deshalb haben wir guten Grund, immer wieder in die Labors zu gehen.

Klar ist, dass ich zu wissenschaftlich-technischen Fragestellungen in der Regel wenig beitragen kann. Aber ich nehme aus den Gesprächen sehr viel mit, was für mich als Konzernchef wichtig ist. Was braucht es für ein Umfeld, damit die Leute gut arbeiten können? Dass sich die Mitarbeiter entfalten können und die Innovationen entwickeln, die uns weiterbringen? Das bekommt man nur mit, wenn man mit den Leuten spricht und dabei ist. Was ich aus diesen Gesprächen mitnehme, ist ein Ge- fühl, ob das Umfeld stimmt. Und am Umfeld kann man arbeiten.

(überlegt) Mich hätte Medizin und Naturwissenschaft tatsächlich sehr interessiert. Ich wollte mir die Option offenhalten, im Ausland zu arbeiten, was als Mediziner schwierig gewesen wäre. Aber das Fach selbst hat mich immer stark interessiert. Deshalb verbringe ich auch gerne Zeit mit unseren Leuten im Labor. Da erfahre ich sehr viel über diese Themen, was ich faszinierend finde.

Ich versuche, vor allem die Wochenenden freizuhalten. Das hat sich bewährt, auch wenn es mir nicht immer gelingt. Ich achte darauf, nach Reisen möglichst am Samstagvormittag wieder daheim zu sein und erst am Montag wieder ins Büro zu gehen oder abzureisen.

Im Gegenteil. Der Punkt ist doch, dass sich eben kaum etwas wiederholt. Das hat mit unseren Aktivitäten zu tun. Gerade wenn sie in einem forschungsintensiven Bereich tätig sind, müssen sie immer an der Spitze bleiben. Das heisst: Sie müssen sich immer neu erfinden. Als Konzernchef sehe ich in sehr viele Bereiche hinein, das gibt eine enorme Breite.

Wie viel Kopf und wie viel Bauchgefühl steckt in Ihren Entscheiden?

Bei schwierigen Entscheiden gibt es für jedes Argument ein Gegenargument. Da hat letztlich immer das Bauchgefühl die Oberhand. Wichtig ist es, dass man die Mannschaft miteinbezieht und die Dinge dann auch wirklich umgesetzt werden. Dies hat auch viel mit der Kultur der Firma zu tun. Roche hat traditionell eine sehr dezentrale Struktur, die auf Eigenverantwortung setzt. Wenn sie aus einer solchen Kultur kommen, die schweizerisch-föderalistisch aufgebaut ist, dann kommen Sie mit zentralen Ansagen sowieso nicht sehr weit. Aus Sicht des Konzernchefs ist es wichtig, weniger im Detail zu entscheiden, sondern sicherzustellen, dass die Gesamtlinie stimmt. Es gilt immer wieder klarzumachen, um was es letztlich geht.

Worum geht es?

Uns geht es darum, bessere Gesundheitslösungen für Patienten zu entwickeln. Das kann man plakativ auf ein Mission Statement schreiben oder sie können es leben. Diese Umsetzung hinzubekommen, ist ganz wichtig für Führungskräfte. Wenn sie etwa von ihren Forschern erwarten, dass sie an der Spitze der Wissenschaft bleiben und so bahnbrechende Ansätze für neue Medikamente finden, dann müssen sie ihnen dafür in der täglichen Praxis auch die notwendige Freiheit geben.

Was heisst das konkret?

Wissenschafter können akademische Arbeiten veröffentlichen. Wir sehen das nicht als etwas Negatives, das die Leute vom Arbeiten abhält. Wir fördern das. Und wenn ein Wissenschafter bei uns einen Artikel publiziert, dann erhält er viel persönliche Anerkennung.

Laut Ihrer Website hat Roche 2300 offene Stellen weltweit. Viele Arbeitsmärkte sind ausgetrocknet. Ist die Personalrekrutierung ein Problem für Roche?

Der Wettbewerb um die besten Talente ist sehr gross. Gleichzeitig sind wir mit unseren Standorten dort, wo wir die Talente finden. Daher sind unsere grossen Zentren in den USA, in China oder in der Schweiz.

Wo ist es am schwierigsten?

Unsere Industrie tendiert dazu, sich in Clustern anzusiedeln. Solche Cluster gibt es etwa hier in der Region Basel, in San Francisco oder in Schanghai. Sie brauchen ein Öko-System, bestehend aus Universitäten, Spitälern und einer guten Infrastruktur. Je mehr Firmen sich an einem Ort niederlassen, desto interessanter wird der Cluster. Das führt zu einem grossen Pool an Talenten, gleichzeitig gibt es einen starken Wettbewerb um diese Arbeitskräfte. Besonders stark ist der Kampf um Mitarbeiter in China.

Was sind die Gründe?

China entwickelt sich rasant als Markt und als Innovationszentrum. Das gilt sowohl für die Pharma- und Biotechbranche als auch für den IT-Bereich. Wenn ein Standort derart schnell wächst, ist der Wettbewerb um Fachkräfte besonders gross. Entsprechend aggressiv wird das Abwerben von Mitarbeitern. Wir sehen in China den grössten Bedarf nach neuen Arbeitskräften, aber auch den grössten Wettbewerb.

Treibt das die Löhne hoch?

Absolut. Wir zahlen in China mittlerweile Löhne, die mit westlichem Niveau vergleichbar sind. Wir zahlen in Schanghai für Fachkräfte die gleichen Löhne wie in der Schweiz. Da gibt es überhaupt keinen Unterschied mehr. In der Pharmaindustrie entwickelt sich China immer stärker weg von Produktion mit niedriger Wertschöpfung hin zu Innovation mit hoher Wertschöpfung.