Der Abbau soll dabei in den nächsten anderthalb Jahren erfolgen, wie die Migros am Freitag mitteilte. Der Stellenabbau in Spreitenbach wird gemäss der Mitteilung wenn immer möglich über natürlich Stellenwechsel, frühzeitige Pensionierungen und Stellenangebote innerhalb der Migros-Gruppe aufgefangen. Sollte es dennoch zu Entlassungen kommen, gebe es für die Betroffenen einen Sozialplan.