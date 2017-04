In der Finanzkommission des Ständerates ist es schon länger bekannt. «Das Finanzdepartement will abklären, warum die Mehrwertsteuer-Einnahmen zuletzt hinter dem Wirtschaftswachstum zurückblieben», so Werner Hösli, Glarner SVP-Ständerat. Der Einkaufstourismus komme als eine Erklärung infrage. «Im Zusammenhang mit den Abklärungen wird das Finanzdepartement seinem Einfluss auf die Mehrwertsteuer-Einnahmen vertieft nachgehen.»

Hösli begrüsst die Untersuchung. Dass sich der boomende Einkaufstourismus in den Mehrwertsteuer-Einnahmen niederschlage – das sei grundsätzlich plausibel. «Daher ist es sinnvoll, die Folgen für den Bund genauer abzuschätzen.» Denn die Entwicklung sei durchaus beunruhigend. «Das ist für den Bund die wichtigste Steuer – da sollte er genau hinschauen, wenn die Einnahmen unter Budget ausfallen.»

Letzte Woche hatte die «Schweiz am Wochenende» einen Lösungsvorschlag veröffentlicht. Unter der Führung der Migros wollen die Schweizer Detailhändler damit bewirken, dass Einkaufstouristen in Deutschland nicht länger befreit bleiben von der Mehrwertsteuer. Dies ging aus einem internen Arbeitspapier der Interessengemeinschaft Schweizer Detailhandel hervor. Die Reaktionen fallen unterschiedlich aus.

Deutsche Händler versus Migros

Im deutschen Gewerbe an der Grenze zur Schweiz wird der Migros-Vorstoss rundwegs abgelehnt. «Wir brauchen diese Initiative nicht», sagt Bertram Paganini, ein Vertreter der Industrie- und Handelskammer «Hochrhein-Bodensee» zu Oberbadische Zeitung. Der Grund sei der Umsatz, der in der Region mit Schweizer Kunden erwirtschaftet werde. Dieser liege im Detailhandel bei 37 Prozent des gesamten Umsatzes, je nach Branche gar bei 50 Prozent. «Das soll auch so bleiben.»