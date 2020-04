Mehr Hotelübernachtungen im Februar – Negative Auswirkungen von Corona spürbar

(dpo) Neue Zahlen des Bundesamtes für Statistik (BFS) zeigen, dass die Schweizer Hotellerie in den ersten beiden Monaten des Jahres – noch vor der Coronakrise und dem Lockdown – ein deutliches Plus bei den Übernachtungen verzeichnete. Von Januar bis Februar gab es 379'000 zusätzliche Logiernächte gegenüber der Vorjahresperiode, wie das BFS am Freitag mitteilte. Das entspricht einem Anstieg von 6,4 Prozent.

Zu verdanken ist das für einmal nicht asiatischen Gästen. "Vor allem die Gäste aus den Euroländern waren mit +15,9 Prozent so zahlreich in der Schweiz in den Ferien wie schon lange nicht mehr", schreibt Schweiz Tourismus in einer Mitteilung.

Allerdings nehmen die Zahlen der asiatischen Gäste die Krise im März bereits vorweg. So sank die Zahl der Übernachtungen aus China im Februar um 53'870, was einem Minus von zwei Drittel entspricht. Rückläufig waren auch die Gästezahlen aus Singapur, Japan und Südkorea.

Massiver Umsatzverlust für Bergbahnen

In der Zwischenzeit hat die Coronakrise die Schweiz fest im Griff. Schweiz Tourismus fürchtet, dass massive Einbusse die gesamte Branche in Mitleidenschaft ziehen werde.

Besonders beeinträchtigt sind die Bergbahnen und Transportgesellschaften. Diese rechnen gemäss einer repräsentativen Umfrage von Schweiz Tourismus und Hotellerie Suisse schweizweit mit Umsatzverlusten von 53 Prozent im März und gar 80 Prozent im April.