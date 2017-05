Die neue Firma soll HuntsmanClariant heissen und seinen Firmensitz in der Schweiz haben, wie Clariant am Montag mitteilte. Das neu entstehende Unternehmen soll auf einen bereinigten Betriebsgewinn (EBITDA) von 2,3 Milliarden Dollar kommen und einen Unternehmenswert von 20 Milliarden Dollar aufweisen.

Die beiden Unternehmen versprechen sich vom Zusammenschluss Synergien von über 400 Millionen Dollar, mehr Wachstum und mehr Innovation. Der Deal soll bis Ende Jahr abgeschlossen sein, sollten die Regulatoren bis dann ihren Segen geben.

Clariant stand unter dem Druck von Investoren, einen Partner zu finden, um Kosten zu senken und das Wachstum anzukurbeln. Firmenlenker Hariolf Kottmann baut seinen Konzern seit Jahren um. So trennte er sich 2012 von den Sparten für Textil- und Papierchemie.

Weil sich das Wachstum in der Chemiebranche insgesamt abschwächt, setzen viele europäische Unternehmen auf Übernahmen. Seit Mitte 2015 gab es etwa Milliardenzukäufe von BASF, Solvay, Evonik und Lanxess. In den USA wagen Dow and DuPont eine Fusion im Volumen von 130 Milliarden Dollar. Nach dem Zusammenschluss soll das neue Unternehmen in drei Bereiche aufgespalten werden.