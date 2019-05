Zudem kündigt Media Markt Schweiz eine Neuorganisation des Omnichannel-Geschäfts an.

Der 38-jährige Marti war zuletzt als CEO des Carsharing-Unternehmens Mobility tätig. Mit dem Consumer-Electronics-Geschäft sei er durch seine Tätigkeit beim Migros Genossenschaftsbund vertraut. Dort war er u.a. Category Field Manager IT, Category Manager Multimedia und Spartenleiter M-Electronics.

Neuorganisation des Omnichannel-Geschäfts

Um den stationären Handel und das Online-Geschäft besser zu vernetzen, will sich Media Markt Schweiz zudem neu organisieren, wie es weiter hiess. Dazu würden die beiden bisher getrennt geführten Bereiche "Märkte" und "Online-Geschäft" zusammengelegt.

An Stelle der beiden alten Segmente trete neu ein nach Warenkategorien gegliedertes "Category Management". Dieses sei in die drei Bereiche "Consumer Electronics/GSM", "IT & Gaming" und "Home Appliances & Entertainment" unterteilt.