Maus, Mundschutz, Malerpinsel: Dieses animierte Rennen zeigt die begehrtesten Corona-Produkte

Digitec Galaxus, der grösste Online-Händler der Schweiz, hat ausgewertet, welche Produkte in den ersten 22 Wochen des Jahres am meisten verkauft wurden. Das «Produkte-Renne» zeigt eindrücklich, wie der Virus das Kaufverhalten der Schweizerinnen und Schweizer beeinflusst hat:

In Woche eins ist noch nicht viel vom Virus zu spüren, wie der Onlinehändler schreibt: Im Vergleich zum Vorjahr werden sehr viele gebrauchte Handys verkauft, zudem sind neu auch Süssigkeiten im Sortiment.

In Woche vier, am 23. Januar, wird der erste Fall in den USA und damit ausserhalb Asiens gemeldet. Bereits Ende Januar gibt es Konsumentinnen und Konsumenten, die sehr vorausschauend handeln und bereits jetzt Desinfektionsmittel und Masken einkaufen. Das aufkommende Social Distancing führt aber zu einem ganz anderen Trend, wie Digitec Galaxus schreibt: «Einen Boom erleben ab jetzt die Erotik-Artikel in unserem Sortiment; vom aufreizenden Slip über Corsagen bis zu Love Toys, Gleitmittel und Kondomen.»

In Woche neun, als Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen verboten werden, ist die Nachfrage nach Desinfektionsmittel bereits 140 Mal grösser als im Vorjahr. Auch der Bedarf an Artikeln fürs Home-Office – Mäuse, Tastaturen, Webcams – steigt markant.