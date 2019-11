Marke «Interio» verschwindet: XXXLutz breitet sich nach Möbel-Pfister-Kauf weiter aus – die Österreicher kommen

Das Schweizer Möbelgeschäft ist in den letzten zehn Jahren hart geworden – zu hart für die Migros und ihre Möbelkette Interio. Aber genau richtig für den österreichischen Konzern XXXLutz. Dieser übernimmt alle Deutschschweizer Interio-Filialen und macht sie zu Ablegern seiner Discount-Marke «Mömax». Das teilte die Migros am Freitag mit. Die Marke Interio verschwindet.

Es ist der zweite Akt einer aggressiven Expansionsstrategie der Österreicher, nachdem sie im Oktober das traditionsreiche Unternehmen Möbel Pfister gekauft hatten. In der Schweiz war XXXLutz bis dahin kaum bekannt. Doch global ist der Konzern eine Art Möbel-Supermacht. Der Konzern steht für aggressives Wachstum. 1977 hatte XXXLutz 50 Angestellte, heute sind es 22'000, die in 297 Filialen in 13 Ländern arbeiten. Nach Ikea ist die Gruppe der zweitgrösste Möbelhändler in Europa.

Die verbleibenden Schweizer Möbelketten müssen sich warm anziehen.

Die Kampfansage der Lutz-Gruppe

Bis vor kurzem liessen die Österreicher partout die Finger vom Schweizer Markt. Das erste Expansionsziel war Deutschland gewesen. 2007 erfolgte der Sprung nach Osteuropa. Seither ist der Konzern unter anderem in der Slowakei, Tschechien und Kroatien präsent. 2015 folgte Bulgarien und 2018 Rumänien. Erst seit eineinhalb Jahren hat XXXLutz die Schweiz im Visier und eroberte in der kurzen Zeit einen beträchtlichen Teil des Marktes.

Im April 2018 eröffneten die Österreicher ihre erste Schweizer Filiale in Rothrist. Diesen Oktober übernahmen sie Möbel Pfister und damit geschätzte fünfzehn Prozent des Schweizer Marktes. Nun kommen die Deutschschweizer Interio-Fililalen hinzu. Warum der plötzliche Entscheid, in der Schweiz anzugreifen? «Aktuell ist der Möbelmarkt in der Schweiz im Umbruch und bietet damit eine optimale Gelegenheit, Marktanteile zu übernehmen», sagt Meinrad Fleischmann, Expansionsverantwortlicher XXXLutz in der Schweiz.

Mit den Möbel-Pfister-Filialen kann XXXLutz das hochpreisige Segment bedienen. Die entstehenden Mömax-Filialen decken den Discount-Bereich ab. Und XXXLutz macht gleich eine Kampfansage: Dank Synergien und der Mitgliedschaft in einem Einkaufsverband habe Mömax bessere Margen und könne deshalb tiefere Preise bieten als die Konkurrenz. Für die Schweizer Möbelketten wird es also noch ungemütlicher. Das Verschwinden von Interio ist eine Folge des immer umkämpfteren Schweizer Möbelmarktes.