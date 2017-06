Das Erbe von Johann Schneider-Ammann «niedergewalzt»

Auch in der klassischen Industrie werden Jobs verschoben, meist ins billigere Ausland. So hat die Langenthaler Ammann-Gruppe die Verlagerung von 130 Stellen in bestehende Werke in Europa beschlossen. Die Zeitung «Bund» schrieb, dass das Erbe von Bundesrat Johann Schneider-Ammann nun «unter die Walze» komme. Jahrelang hat er sich für den Erhalt des Werkplatzes Schweiz eingesetzt. Jetzt wird in seinem Familienbetrieb in der Schweiz kaum mehr produziert. Am gleichen Tag kam die Meldung, dass das Technologieunternehmen von Landis+Gyr 60 Jobs nach Osteuropa verschieben will.

Die Auslagerung einer industriellen Fertigungsanlage ist zeitintensiv und kostspielig. Und in vielen Fälle nicht mehr rückgängig zu machen. Die Jobs, die verschwinden, kommen meist nie mehr zurück. Geht es hingegen um die Produktion von Software wie im Fall von Credit Suisse, ist die Verlagerung wesentlich einfacher und billiger. Es genügt, auf einen Knopf zu drücken, um Millionen von Programmzeilen in ein anders Land oder in einen anderen Kontinent zu verschieben.

Indischer Gigant mit Schweizer Hauptsitz im Niederdorf

Die 119 Softwareentwickler der CS, die nun zu HCL Technologies wechseln müssen, werden zumindest für die nächsten 12 Monate an ihrem angestammten Arbeitsort bleiben können. Es ist jedoch davon auszugehen, dass danach zumindest Teile der Entwicklung nach Indien verlagert werden. HCL ist ein Gigant: Das Unternehmen mit Hauptsitz in Noida, einer Industrievorstadt von Delhi, beschäftigt über 100 000 Mitarbeiter. Laut Handelsregister eröffnete das Unternehmen bereits 2002 in der Schweiz eine Niederlassung, im Zürcher Niederdorf.

Die CS schreibt in einem Statement, dass HCL einen ausgezeichneten Ruf im Markt habe und nach sorgfältiger Prüfung als Partner ausgewählt worden sei.