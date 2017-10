Am Freitagabend werden in Berlin und Düsseldorf Tausende dabei sein, TV-Teams werden den Moment festhalten: Zum letzten Mal wird ein Air-Berlin-Flieger auf der Piste Tegels aufsetzen, an Bord wird der Captain den Passagieren ein «Goodbye» wünschen und Worte des Bedauerns finden. Vielleicht werden es lapidare «famous last words» werden, wie sie Menschen in dramatischen Momenten manchmal einfallen.

Etwa in der Art: «Wir sind am Boden. Das war’s. Wir hätten’s gerne anders.»

Es war ein Ende mit Ankündigung. Schon vor zwei, drei Jahren fragten sich Aviatikexperten, wie lange Air Berlin die dauernden Verluste wohl durchhält. Lange Zeit schoss Hauptaktionär Etihad Geld ein, zu lange: Air Berlin wog sich in falscher Sicherheit. Massnahmen gegen die zu hohen Produktionskosten blieben aus, wirkten zu wenig oder kamen zu spät. Die zweitgrösste Fluggesellschaft Deutschlands flog einen strategischen Zickzackkurs zwischen Billig-Airline und Langstreckenfluggesellschaft. Und zuletzt wurde auch bei Etihad das Geld knapp.