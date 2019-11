Lufthansa pocht auf Restrukturierung von Alitalia

"In die jetzige Alitalia werden wir nicht investieren, aber wir sind daran interessiert, ein Geschäftspartner zu sein", sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr am Dienstag am Rande einer Konferenz des Welt-Airlineverbandes IATA.

Als erstes müsse Alitalia restrukturiert und erfolgreich sein, ehe die Lufthansa an ein Investment denke. Für Alitalia sei es angesichts der Herausforderungen am europäischen Markt wichtiger, einen starken Partner zu haben als einen Investor für die letzten zehn Prozent der Anteile zu finden.

Für Alitalia läuft am Donnerstag erneut eine Frist ab, bis zu der neue Eigentümer gefunden sein sollten.