Die Schweiz schwächelt, Deutschlands Wirtschaft läuft es rund. Nur 3,7 Prozent sind arbeitslos – so wenige wie nie seit der Wiedervereinigung. In den ersten abgeschlossenen Lohnrunden gab es meist deutlich mehr als 2 Prozent. Der Schweizer Arbeitsmarkt hingegen wartet auf den Aufschwung. Zwar soll die Wirtschaft nächstes Jahr mit 2,2 Prozent kräftig wachsen. Doch die meisten Ökonomen sagen einen enttäuschenden Lohnherbst vorher.

Nun legt die Gewerkschaft Unia eine erste Zwischenbilanz vor. Präsidentin Vania Alleva stellt fest: «Mit Lohnzunahmen um die 1 Prozent liegen die bisherigen Abschlüsse leider unter unseren Forderungen und Erwartungen.» So würden Teuerung und steigende Krankenkassenprämien nicht abgedeckt. Was nichts anderes heisst als: viele Haushalte in der Schweiz werden sich nächstes Jahr für ihr Geld weniger kaufen können.

Ziemlich hoch eingestiegen

Am besten schneiden noch die Mitarbeiter von grossen Unternehmen ab. Beispiel Givaudan, weltweit grösster Hersteller von Aromen und Duftstoffen. Der Genfer Konzern zahlt all seinen Mitarbeitern generell 1,5 Prozent mehr. Oder Bierbrauer Feldschlösschen, der 1,2 Prozent mehr verteilt. Bei Lindt&Sprüngli, weltberühmter Schokoladenhersteller aus Zürich, haben die Gewerkschaften eine Lohn-Zunahme von 1 Prozent ausgehandelt.

Im Detailhandel erhalten die Mitarbeiter immerhin kleine Lohnerhöhungen. Trotz Einkaufstourismus und trotz boomendem Online-Handel. Bei Coop gibt es 1 Prozent mehr. Nicht für alle jedoch, sondern nach Leistung. Konkurrent Migros hält ebenfalls das Leistungsprinzip hoch. 0,5 bis 0,9 Prozent mehr Lohn wird je nach Leistung und Funktion ausbezahlt.