Logistikunternehmen Kühne + Nagel steigert Umsatz

(dpo) Der Rohertrag von Kühne+Nagel stieg 2019 ebenfalls um 3,5% auf 8 Milliarden Franken, der EBIT verbesserte sich um 7,5% auf 1,1 Milliarden, wie das Unternehmen mit Sitz in Schindelleggi SZ am Donnerstag mitteilte. Der Reingewinn konnte um 3,6% auf 800 Millionen gesteigert werden.

Laut dem Geschäftsbericht habe Kühne + Nagel seine marktführende Stellung in der Seefracht weiter ausbauen können. Mit einem Plus von 4,6% stieg der Nettoumsatz auf 7,5 Milliarden. Die stark rückläufige Nachfrage bei der Luftfracht habe hingegen zu einem Rückgang des Nettoumsatzes in diesem Bereich auf 4,7 Milliarden geführt (-4,5% gegenüber 2018).

Der Verwaltungsrat schlägt eine Dividende von 4,00 Franken pro Aktie vor, im Vorjahr waren es 6,00 Franken.