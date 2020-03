Liste mit 12'000 Namen in Argentinien aufgetaucht: Liegt noch Nazi-Geld bei der Credit Suisse?

Auf Konten der Schweizer Bank Credit Suisse sollen sich Gelder von Nationalsozialisten befinden, die ihr Geld während der 1930er und 1940er Jahre von Argentinien aus in die Schweiz verschoben haben. Dies schreibt das Simon-Wiesenthal-Zentrum auf seiner Webseite. Als Quelle gibt die jüdische Menschenrechtsorganisation eine Liste von 12'000 Nazis an, welche in Argentinien aufgetaucht ist. Viele von ihnen sollen in den 1930er Jahren Konten bei der Schweizerischen Kreditanstalt in Zürich unterhalten haben.

Die Liste soll unter dem argentinischen Präsidenten der Jahre 1938 bis 1942, Roberto Ortiz, im Rahmen einer Untersuchung «anti-argentinischer Aktivitäten» erstellt worden sein. Vor dessen Präsidentschaft sympathisierte das offizielle Argentinien mit den Nationalsozialisten und duldete deren Präsenz. Bisher ging man davon aus, dass die Liste von der Militärjunta vernichtet worden sei, die 1943 an die Macht kam. Nun will der argentinische Forscher Pedro Filipuzzi eine Kopie der Liste in einem «ehemaligen Nazi-Hauptquartier» in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires wiedergefunden haben. Angeblich gibt es interessierte Erben Das Wiesenthal-Zentrum hat sich nun mit der Credit Suisse, der Nachfolgebank der Schweizerischen Kreditanstalt, in Verbindung gesetzt. «Wir halten es für sehr wahrscheinlich, dass diese ruhenden Konten Geld enthalten, dass in den 1930er Jahren unter den Nürnberger Ariergesetzen von jüdischen Opfern erbeutet wurde», schrieb die Organisation laut eigenen Angaben in einer E-Mail an einen Credit-Suisse-Juristen. Und weiter: «Wir wissen, dass es bereits Forderungen von Erben der mutmasslichen Nazis von dieser Liste an Sie gibt.»

