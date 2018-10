Auch den Vorwurf, das Personal nicht genügend geschult zu haben, weist Coop zurück.«Coop investiert jedes Jahr 45 Mio. Franken in die Ausbildung ihrer Mitarbeitenden. Den grössten Anteil der Schulung macht die Ausbildung der Kassierer und Mitarbeitenden an den Self-Checkout-Kassen aus.»

Coop werde die Studie mit der Unia aber besprechen und sei bereit, bei Bedarf Optimierungen vorzunehmen. Trotzdem betont Kress: «Eine Studie, die nur auf 10 Befragungen basiert, erachten wir als nicht repräsentativ.» National durchgeführte Mitarbeiterumfragen hätten jeweils keine Beschwerden ergeben.

Kress betont ausserdem, dass die Self-Checkout-Kassen bei den Kunden beliebt seien. «Uns ist dabei die Wahlfreiheit unserer Kundinnen und Kunden wichtig: Sie sollen selber wählen , ob sie lieber an eine Self-Checkout-Kasse oder an eine bediente Kasse gehen wollen», so Kress.

Die Migros will zu den einzelnen Vorwürfen keine Stellung beziehen. Mediensprecher Patrick Stöpper betont aber: «Die Migros nimmt ihre Verantwortung als Arbeitgeberin und somit auch den Schutz ihrer Angestellten sehr ernst».

Die Arbeitsbedingungen würden intern regelmässig überprüft und angepasst. Zusätzlich verweist er auf den Gesamtarbeitsvertrag der Migros, der gemeinsam mit internen und externen Sozialpartnern ausgearbeitet worden sei. Unter anderem mit der Landeskommission der Migros. Einzelne Punkte der Studie würden jetzt aber geprüft. «Sollte tatsächlich Handlungsbedarf bestehen, werden wir diesen angehen.»