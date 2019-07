(spe/sda) Die Stiftung Konsumentenschutz hatte Beschwerde gegen je einen Post auf Instagram von Snowboard-Olympiasieger Iouri Podladtchikov und Mountainbike-Profi Jolanda Neff eingereicht. Der Vorwurf: Die beiden Influencer würden unlauter handeln, wenn sie kommerzielle Posts nicht als Werbung kennzeichnen würden. Die Lauterkeitskommission komme nun zum selben Schluss, berichtet SRF am Freitag. Die Kommission befindet: «Insbesondere hat eine Person, welche Sponsoringleistungen oder damit vergleichbare Entgelte oder Sachleistungen erhält, ihr Verhältnis zur leistungsgebenden Person offenzulegen.» Das sei in beiden Fällen nicht erfüllt. Es sind die ersten Entscheide zu sogenannter Influencer-Werbung in der Schweiz.

Sportartikel-Ausrüster und Kreditkarten gezeigt

Der beanstandete Post von Iouri Podladtchikov zeigt ihn beim Eingang eines Geschäfts des Sportartikel-Ausrüsters Moncler. Der Hinweis auf bezahlte Werbung habe dazu gefehlt, beanstandete der Konsumentenschutz. Die Vertreterin von Podladtchikov hingegen sagte, der Post sei aus rein persönlichem Interesse aufgeschaltet worden. Die Lauterkeitskommission sieht dies anders: Da der Sportartikelausrüster ein Sponsor des Snowboarders sei, sei «es nicht zu bestreiten», dass der fragliche Post im Rahmen der entgeltlichen Sponsoringbeziehung erfolgt. Die Managerin von Podladtchikov wollte zum jetzigen Zeitpunkt keine Stellung nehmen. Die Rekursfrist läuft noch.