Landis+Gyr schreibt Verlust und muss starken Umsatzrückgang hinnehmen

(mim) Der Zuger Hersteller von Stromzählern Landis+Gyr (L+G) hat im ersten Halbjahr einen Konzernverlust von zwei Millionen US-Dollar geschrieben, wegen der Coronakrise sank der Nettoumsatz gegenüber der Vorjahresperiode währungsbereinigt um 27,1 Prozent auf 623,5 Millionen Dollar. Im Semester, das am 30. September endete, sind auch Restrukturierungskosten in der Höhe von 15,4 Millionen Dollar berücksichtigt. Das Unternehmen hatte Anfang August den Abbau von weltweit 700 Stellen angekündigt. Ende August gab L+G dann bekannt, dass am Zuger Hauptsitz 12 Prozent der Stellen wegfallen sollen; dies entspricht einem Abbau von rund 30 der aktuell knapp 250 Stellen am Standort Zug. Für Anfang Dezember ist Umzug des Hauptsitzes von Zug nach Cham geplant.