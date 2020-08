Längere Arbeitszeiten und mehr Online-Verkäufe: Der Manor-Chef über den massiven Stellenabbau

Jérôme Gilg: So viel vorweg: Dieser Entscheid fiel uns schwer. Aber wir haben Ende 2019 eine neue Strategie entwickelt für die nächsten fünf Jahre. Unser Ziel ist es, die sogenannte Omnichannel-Strategie zu verbessern, also die Verknüpfung zwischen dem Onlineshop und den Warenhäusern. Wir müssen online fitter werden. Um das Warenhaus der Zukunft zu schaffen, braucht es diese Restrukturierungen.

Wir hatten wegen Covid während aber auch nach dem Lockdown Mehrkosten von mehreren Millionen Franken und wir erwarten von unseren grössten Lieferanten einen solidarischen Beitrag. Schliesslich haben wir alle ein Interesse an einem funktionierenden und erfolgreichen Handel –auch während der Krisenzeit. Vielen Lieferanten haben Verständnis, weil sie wissen, dass der Non-Food Detailhandel am meisten gelitten hat. Die meisten Lieferanten haben sich solidarisch gezeigt.

Inwiefern hat die Corona-Krise zu diesem Abbau beigetragen?

Natürlich gibt es einen Covid-Effekt. Die Pandemie hat diesen Prozess beschleunigt. Denn sie hat uns nochmals gezeigt, dass wir online viel mehr Gas geben müssen.

Heisst das, früher oder später wäre dieser Abbau sowieso gekommen?

Ja, die Strategie ist bis 2024 ausgelegt. Wir wollen uns der neuen Realität anpassen.

In den letzten Jahren kam es praktisch jährlich zu einem grösseren Stellenabbau, zuletzt Anfang Jahr, unter anderem mit der Schliessung der Hauptfiliale in Zürich. Vor zwei Jahren zählte Manor noch über 10'000 Angestellte, bald sind es nur noch 8900. Das klingt nach Salamitaktik und Abbau und nicht nach einer visionären Strategie.

Damit sind wir nicht allein. Non-Food-Produkte, also alles was nicht Lebensmittel sind, werden nun mal vermehrt online eingekauft. Der Kunde verhält sich heute anders als vor fünf Jahren. Klar, in letzter Zeit kam es zu einer unglücklichen Häufung von Abbaumeldungen, wobei die Schliessung der Filiale in Zürich mit den Mietzinskonditionen zu tun hatte. Wir müssen nun aber am Warenhaus der Zukunft arbeiten, mit einem starken Filialnetz und einem starken Onlineshop.

Für die Angestellten kommt diese Meldung zur Unzeit. Für sie wird es enorm schwierig jetzt im Detailhandel eine neue Stelle zu finden.

Für so eine Massnahme gibt es nie einen guten Moment. Wir werden alle Mitarbeitenden, denen wir kündigen müssen, unterstützen. Wir haben dafür eine externe Firma engagiert, die uns helfen soll, für die betroffenen Leute eine neue Stelle zu finden. Die Erfahrung zeigt, dass mit dieser professionellen Unterstützung ein Grossteil der Mitarbeitenden in den kommenden Monaten wieder eine Stelle findet.

Wie hat sich das Einkaufsverhalten Ihrer Kundschaft in den letzten Monaten verändert?

Kinderkleider und Home-Office-Produkte wie Drucker und Tastaturen sind nach wie vor gefragt, andererseits sind die Mode-Umsätze weiter gesunken. Zudem haben wir zwar tiefere Kundenfrequenzen, aber die Warenkörbe sind voller.

Wie viel tiefer ist die Frequenz gegenüber dem Vorjahr?

In kleineren Filialen sind es höchstens fünf Prozent weniger. Aber in den Grossstädten wie Genf, Basel, Luzern oder Lugano fehlen die Kunden überdurchschnittlich, dort beträgt das Minus bis zu 20 Prozent. Einerseits, weil viele Leute im Home Office arbeiten und über Mittag nicht unsere Take-Away-Angebote nutzen oder in den Manora-Restaurants essen gehen. Entsprechend leiden unsere Restaurants stark, da haben wir rund ein Drittel weniger Kunden. Und es fehlen auch die Touristen, die in den Grossstädten ein wichtiger Umsatztreiber sind.

In den Westschweizer Kantonen Genf, Waadt und Jura gibt es eine Maskenpflicht in den Geschäften. Fänden Sie es gut, wenn diese Regel national gelten würde?

Nein. Ich hoffe, dass die Maskenpflicht so selten wie möglich angewandt wird in den Läden. Wir haben ja schon sehr früh Plexiglaswände an den Kassen und viele Desinfektionsspender installiert zum Schutz der Angestellten und der Kunden. In den drei Kantonen funktioniert es, die Kunden passen sich an. Aber die Maskenpflicht ist sicher nicht verkaufsförderlich.

Wie gross wird das Defizit dieses Jahr sein?

Gross. Es ist klar, dass 2020 ein sehr, sehr schwieriges Jahr ist. Ich rechne mit einem Umsatzverlust von 10 bis 15 Prozent. Wir haben das Glück, dass wir mit der Maus Frères Holding eine starke Stütze im Hintergrund haben, die voll hinter Manor steht.

Wie viele Angestellte sind noch in Kurzarbeit?

Es betrifft vor allem die Angestellten in unseren Manora-Restaurants und in den grössten Warenhäusern in den Touristenorten. Insgesamt sind etwa 5 Prozent unseres Personals noch in Kurzarbeit.

Wirtschaftsminister Guy Parmelin appellierte in unseren Zeitungen an die Konsumenten, bei heimischen Detailhändlern einzukaufen. Hilft dieser Appell des Bundesrats, oder bräuchte es gar eine Werbekampagne?

Ich freue mich über jedes positive Signal für den heimischen Konsum. Denn der Einkaufstourismus ist nach wie vor da. Als die Grenzen wieder geöffnet wurden, sanken unsere Umsätze von einem Tag auf den anderen je nach Filiale um bis zu 15 Prozent.

Solidarität hat also Grenzen.

Absolut. Aber es liegt natürlich auch an uns, die Kunden mit unserer Auswahl und den Preisen zu überzeugen. Bei den Lebensmitteln bemerken wir immerhin, dass manche Konsumenten trotz der Grenzöffnung in der Schweiz bleiben.

Erhielten Sie von Ihren Vermietern wie den SBB Mietzinsreduktionen?

Die Mietverhandlungen laufen momentan mit unseren Vermietern. Für die Covid-Zeit war die Reaktion der Vermieter durchaus positiv. Aber nun geht es um dauerhafte Mietpreissenkungen für die Zeit danach und das gestaltet sich schwierig.

Wie lautet Ihre Forderung für Mietzinsreduktionen? 10 bis 15 Prozent?

Das ist in etwa die Grössenordnung, aber das hängt stark vom jeweiligen Standort ab.

Sie möchten den Onlineanteil Ihres Umsatzes bis 2024 auf 20 Prozent verfünffachen. Amazon gibt es aber nicht erst seit gestern. Hat Manor den Onlineboom verschlafen?

Sie haben Recht, Amazon gibt es nicht erst seit gestern. Fakt ist, dass wir ein riesiges Potenzial haben. Das hat uns die Covid-Krise gezeigt. Wir haben zwar schon einiges richtig gemacht, denn unsere Onlineumsätze sind speziell in dieser Zeit stark gestiegen und wir haben über 100'000 neue Online-Kunden gewonnen. Aber das reicht nicht, wir müssen es besser machen. Wir haben in ein neues IT-System investiert, Experten angestellten, das Verkaufspersonal mit Tablets ausgerüstet, und so weiter. Vielleicht haben wir in der Vergangenheit etwas zu wenig in diesen Bereich investiert, aber jetzt geben wir Vollgas.

Was heisst das konkret für den Kunden?

Wir werden im Winter einen Online-Marktplatz eröffnen. Damit möchten wir externen Marken einen Verkaufsplatz auf manor.ch anbieten, um das Angebot auszuweiten. Wir werden den Auftritt auf dem Smartphone verbessern.

In Bern haben Sie 2019 ein Warenhaus mit neuem Konzept eröffnet, quasi eine Testfiliale für die Zukunft. Was hat funktioniert, was weniger?

Viele Kunden haben im Laden beim Verkäufer über das iPad weitere Produkte bestellt, das funktioniert gut. Touchscreens und Bildschirme sind hingegen weniger erfolgreich. Und gut angekommen ist die Abholstation für bestellte Produkte, wo es auch eine Umkleidekabine hat. So kann man das Kleid oder die Jeans anprobieren und je nach dem sofort wieder retournieren.

Sie haben zu Beginn von Corona einen Online-Lieferdienst für Lebensmittel lanciert. Wird er künftig ausgebaut?

Lebensmittel sind und bleiben ein wichtiges Geschäft für uns. Der Lieferdienst war während des Lockdowns sehr gefragt, nun wurde es wieder etwas ruhiger. Wir beobachten weiterhin die Entwicklung im Online-Lebensmittelbereich. Dank unserer Zusammenarbeit mit dem Onlinehofladen Farmy erhalten wir einen Einblick, wie sich der Markt bewegt. Aber unser Fokus liegt auf dem Non- und Near-Food-Bereich.

Heisst auf Deutsch übersetzt: Sie möchten Sich auf die Bereiche Mode, Schönheit sowie Heim und Haushalt konzentrieren. Heisst das, dass Computer und Kinderspielzeuge aus dem Sortiment genommen werden?

Überhaupt nicht. Aber wir konzentrieren uns auf die genannten Kernbereiche.

Obwohl Ihre Modeumsätze weiter gesunken sind und Zalando den Vorsprung in der Corona-Krise steigern konnte?

Ja, trotzdem. Denn wir möchten ein Warenhaus mit breitem Sortiment sein. Und da spielt Mode eine wichtige Rolle, einerseits mit unserer Eigenmarke, aber auch mit internationalen Marken.

Sie wollen mit externen Partnern wie bereits heute mit dem Kosmetik-Hersteller Sephora zusammenarbeiten. Wer ist auf Ihrer Wunschliste? Uniqlo? Victoria’s Secret?

Da kann ich keine Namen nennen, da wir uns noch in Verhandlungen befinden.

Könnten Sie sich auch Partnerschaften mit reinen Onlinehändlern wie Amazon oder Zalando vorstellen, wo die Manor-Häuser ihnen als Abholstationen dienen würden?

Solche Partnerschaften sind absolut denkbar, klar.

Gab es schon Gespräch mit den beiden Genannten?

Kein Kommentar.