Wenn man sich die OECD-Staaten anschaut, so fällt auf, dass mit Ausnahme von Mexiko kein einziges dieser Länder in den Tropen liegt. Alle Staaten befinden sich in gemäßigten oder subtropischen Klimazonen. Gibt es da einen Zusammenhang?

Schon Egon Friedell spekulierte in seinem Monumentalwerk „Die Kulturgeschichte der Neuzeit“ aus dem Jahr 1927 über einen Kausalzusammenhang zwischen Klima und Wirtschaftsleistung, wenn auch mit kulturalistischen und weniger ökonomischen Argumenten. Menschen in kühleren Gebieten seien produktiver. Wer dagegen unter der lähmenden Tropenhitze ächzt, gebe sich eher dem Müßiggang hin. Das ist eine krude These, weil für das wirtschaftliche Wohlergehen auch Standortfaktoren wie Bildung eine Rolle spielen. Aber die These ist diskussionswürdig.

Erfolgsfaktor Klimaanlage

Interessanterweise ist der Stadtstaat Singapur das einzige Land im Tropengürtel, dessen Bruttoinlandsprodukt in der Liga der OECD-Staaten mitspielt. Und ein nicht unerheblicher Faktor am wirtschaftlichen Aufstieg der „Fine City“ ist die Klimaanlage. Staatsgründer Lee Kuan Yew nannte die Klimaanlage eine der wichtigsten Erfindungen des 20. Jahrhunderts. „Die Klimaanlage spielt eine wichtige Rolle in unserer Wirtschaft“, sagte er einmal. „Ohne sie würden viele unserer einfachen Arbeiter wahrscheinlich unter Kokosnussbäumen sitzen, um der Hitze und Feuchtigkeit zu entfliehen, statt in High-Tech-Fabriken zu arbeiten.“

Das Surren begleitet einen den ganzen Tag

Wer einmal in Singapur war, weiß, was Lee meint. Die schwüle Tropenluft klatscht einem wie ein feuchtes Handtuch entgegen, Brillen und Foto-Objektive beschlagen, man fühlt sich so matt, dass man nur noch in einen klimatisierten Raum möchte. Das leise Surren der Klimaanlagen gehört zum Hintergrundrauschen des Tiger-Staats. Der Journalist Cherian George stellt in seinem Buch „The air-conditioned nation: Essays on the politics of comfort and control”, die These auf, dass Klimaanlagen gleichsam ein Kontrollinstrument der Massen sind. Wer die Temperatur kühlt, kann auch das politische Klima herunterkühlen.

In China werden 60 Millionen Klimaanlagen verkauft

Auch beim großen Nachbarn China versucht man die Produktivität durch die Klimatisierung von Räumen zu steigern. Der Absatz von Klimaanlagen hat sich in den letzten fünf Jahren verdoppelt. Pro Jahr werden 60 Millionen Klimaanlagen verkauft, achtmal mehr als in den USA. Auch im trockenheißen Wüstenklima der Vereinigten Arabischen Emirate wäre eine so rasante wirtschaftliche Entwicklung ohne die künstliche Kühlung von Räumen nicht möglich.