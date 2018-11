Alles schien gut zu laufen für die Neo-Hoteliers: Schweizweit berichteten viele Medienhäuser über das frisch eröffnete Kapselhotel am Hirschengraben in Luzern, Buchungen wurden getätigt. Nun die erschütternde Nachricht für die Verantwortlichen: Das Hotel ist schon wieder zu.

Dies wird auf Anfrage unserer Zeitung bestätigt. Die Gründe für die Schliessung sind noch unklar. Derzeit können auf der Webseite für dieses Jahr auch keine Reservierungen mehr getätigt werden.

Gerüchten zu Folge handelt es sich um bauliche Mängel: Laut einem Informant muss jedes Hotelzimmer über Fenster verfügen. Dies ist in einigen der Kapseln nicht der Fall.

Das Kapselhotel war ein Novum in der Schweiz: Was bereits in Japan gängig ist, sollte auch hier etabliert werden.

Mehr folgt...